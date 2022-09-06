日本政府決心淘汰磁碟、CD、MD等儲存媒介　下個目標是這通訊設備

當涉及到先進技術時，日本有很高的採用水平，並在各個領域處於世界領先地位，如機器人技術。



然而，它也抵制現代化的某些方面，並傾向於堅持老式的解決方案--例如，傳真機仍在廣泛使用。顯然，磁碟也是如此。該國新任命的數碼事務部長河野太郎在Twitter上說，他正在宣佈向「磁碟宣戰」。

河野太郎在Twitter上宣佈向「磁碟宣戰」，將淘汰多種過時技術。

+ 11

顯然，在日本仍有大約1900個政府程序需要使用磁盤，包Floppy Disk、CD和MiniDiscs，以提交表格和申請。「現在哪裏還能買到磁碟？」他在一次新聞發布會上問。的確，年輕一代可能不知道這些東西是什麼樣子了。河野表示，他的機構將致力於修改要求使用磁碟的規定，以便人們能夠在線提交表格和申請。

美國政府也是一直在使用磁碟，而且是為了接收總統的核發射命令。直到2019年，政府才過渡到一個「高度安全的固態數字存儲解決方案」。而航空領域，波音747系統升級也是要用磁碟。

河野也不打算止步於磁碟，他已宣佈計劃逐步淘汰更多過時的技術。他說：「我正在尋求擺脱傳真機，而且我仍然計劃這樣做。」部長至少不必擔心要終止傳呼機服務，因為日本最後一家傳呼機供應商，早在三年前的2019年9月就關閉了。

延伸閱讀：為何iPhone記憶體只需4GB而Android卻要18GB？ 全因這2種差異

+ 21

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】