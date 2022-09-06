日本政府決心淘汰磁碟、CD、MD等儲存媒介 下個目標是這通訊設備
撰文：中關村在線
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當涉及到先進技術時，日本有很高的採用水平，並在各個領域處於世界領先地位，如機器人技術。
然而，它也抵制現代化的某些方面，並傾向於堅持老式的解決方案--例如，傳真機仍在廣泛使用。顯然，磁碟也是如此。該國新任命的數碼事務部長河野太郎在Twitter上說，他正在宣佈向「磁碟宣戰」。
河野太郎在Twitter上宣佈向「磁碟宣戰」，將淘汰多種過時技術。
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顯然，在日本仍有大約1900個政府程序需要使用磁盤，包Floppy Disk、CD和MiniDiscs，以提交表格和申請。「現在哪裏還能買到磁碟？」他在一次新聞發布會上問。的確，年輕一代可能不知道這些東西是什麼樣子了。河野表示，他的機構將致力於修改要求使用磁碟的規定，以便人們能夠在線提交表格和申請。
美國政府也是一直在使用磁碟，而且是為了接收總統的核發射命令。直到2019年，政府才過渡到一個「高度安全的固態數字存儲解決方案」。而航空領域，波音747系統升級也是要用磁碟。
河野也不打算止步於磁碟，他已宣佈計劃逐步淘汰更多過時的技術。他說：「我正在尋求擺脱傳真機，而且我仍然計劃這樣做。」部長至少不必擔心要終止傳呼機服務，因為日本最後一家傳呼機供應商，早在三年前的2019年9月就關閉了。
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