乾衣機2大噪音來源　教你3招即享受家居寧靜　安裝滾輪竟有奇效？

基本現代年輕人裝修完新房都喜歡買一台乾衣機放在陽台上，因為乾衣機能夠減少晾衣服的時間，而且能殺菌消毒，非常的方便，而且跟洗衣機疊在一起擺放在陽台上也很好看。



但這種乾衣機上陽台的擺放方式並不適合所有家庭，為什麼這麼說呢？其實就一個原因，那就是乾衣機的噪音太大了！

▼▼▼即睇乾衣機噪音過大可以如何解決！▼▼▼

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這裏以最主流的熱泵乾衣機作為例子，現在絕大部分人購買乾衣機，基本上得到的推薦都是熱泵乾衣機，因為它不僅省電，而且烘乾温度低且穩定，對衣物保護更好。

而熱泵乾衣機的原理類似於空調，它是在乾衣機內增加了一個熱泵系統，通過蒸發器冷熱交替將衣物內的水分蒸發、冷靜再收集到水盒中，反覆操作後衣物就乾了。

而這一過程需要用到和空調一樣的壓縮機部件，壓縮機的工作是能夠產生噪音的（參考空調室外機），加上電機、滾筒的轉動，整個熱泵乾衣機的噪音雖然不是非常刺耳，但幾個小時的持續噪音也讓人感覺很難受，而對於噪音目前來看是沒有什麼太好的解決方案。

另外一個噪音源是滾筒轉動，衣物紐扣、金屬鍵不斷碰撞金屬滾筒內壁的噪音，很多人都會問，同樣是滾筒，為什麼洗衣機沒有碰撞的噪音。原因很簡單洗衣機內有水和泡沫，當衣物的金屬鍵碰到內壁時，會有水和泡沫緩衝，抵消噪音，而乾衣機是純乾燥環境下，衣物直接碰撞內壁，如果衣物上的金屬件非常大，噪音也會非常大。

所以，乾衣機噪音是乾衣機體驗最差的地方，也是目前各大品牌都沒有很好解決的點。作為用戶該如何解決這一問題呢？最簡單的辦法就是把乾衣機擺放在有門的房間裏。這樣工作的時候，通過門的阻擋可以抵消掉大部分的噪音。

而如果擺放在陽台上，也一定要是有門的陽台，而不是開放式的陽台，這樣當你一邊在陽台洗衣服，一邊在客廳看電視的時候，才不會覺得被打擾。

此外，如果家裏沒有額外的房間擺放乾衣機，一定要把乾衣機擺放在陽台上，建議你可以在乾衣機下方選擇一個可移動的滾輪支架，這樣需要使用乾衣機的時候，可以將乾衣機輕鬆移動至房間內再使用，用完再推回陽台，可以解決噪音和擺放問題。

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