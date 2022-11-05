家居電器｜購買吸塵機須關注的5點小知識　吸頭配件並非愈多愈好

馬上就是11.11了，很多小伙伴都開始物色吸塵機的選購了，吸塵機的選擇其實也並不簡單，即使在官方商城中也有很多難以避免的坑。很多人問我吸塵機該怎麼選，買多少錢的最划算。這裡我真的是給不了一個具體的答案，因為沒有最划算的吸塵機，只有預算範圍內最適合自己的吸塵機。



那麼選擇不同價位段的吸塵機該看那些參數呢？今天我們就來簡單盤一盤，究竟哪個吸塵機更適合你，同時讓你了解吸塵機的核心參數，盡可能的少踩坑。

▼▼▼購買吸塵機須關注的5點小知識▼▼▼

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吸力：不談吸力都是扯淡 吸力最關鍵

首先可以肯定的是吸塵機最核心的就是吸力， 沒有吸力做支持，其他都是白扯，這就像是給你一輛法拉利，但是不給你大排量發動機一樣，空有一個車殼，並沒有什麼實際作用。

那吸力該怎麼看呢？目前比較主流的吸力標識就是AW，而有一些低端吸塵機不敢用這個參數，選擇用Pa標識，雖然不能說用Pa的都是不好的吸塵機，但在AW主流趨勢下，盡量看到Pa標識吸力的產品就不要買了。

吸力大小方面建議選擇150AW吸力以上的產品，這樣的產品價位段應該在1500元以上，吸力越大，價格越貴，吸塵清潔度越高，但不管怎麼說150AW因為基本能滿足家用了。

吸頭配件完整性：太少不行、太多也沒用

吸頭配件也是商家的一個宣傳點和盈利點，而很多用戶第一次買吸塵機會認為越多越好，但實際上，吸塵機吸頭簡單說是夠用就好。吸塵機吸頭太多，你就會多花冤枉錢，而太少又不夠用。

目前主流的應用就是地板吸頭，有地毯的就選擇地毯吸頭，床褥吸頭和縫隙吸頭，其他吸頭，我個人感覺用途不是很大，當然這也因人而異。

整機密封和過濾：小心二次污染源

吸塵機就相當於把灰塵和室內空氣吸入到塵筒中，當吸塵機的密封性或者過濾性不好時就會讓這些塵氣重新回到空氣裡，這種情況下就約等於你一用吸塵機家裡就會塵土滿天飛，雖然看不見，但你還是會覺得有點嗆，危害身體。

所以買吸塵機一定要選擇整機密封性能好，同時最好帶HEPA濾網的產品，這樣能讓你在吸塵的過程中更加省心，而且更加的健康。

附加：特色功能非剛需，購買需仔細考慮

特色功能一般也是吸塵機廠家的加錢項，並且雖然智能功能的加強，不少吸塵機也融入了智能功能，而關於吸塵機的智能功能我建議大家仔細甄別選擇吧，畢竟絕大部分的智能功能其實用途不是很大，不要多花錢還沒解決你的吸塵痛點。

吸塵機一分錢一分貨 按需購買

你問我吸塵機買多少錢的，我個人感覺1500元左右給普通家庭來說是比較可靠的，如果你預算不高，那也不要低於1000元。而對於土豪家庭來說，無腦買Dyson也是一種策略，當然Dyson也是建議大家買最新的型號，老型號雖然也不錯，但現在國產的產品力也做起來了，買老型號其實不如買便宜國產更合適。

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