世界盃2022｜已經完成一半賽事的卡塔爾世界盃，作為 4 年一度的足球盛事，激起不少球迷的熱情之餘，亦令賭博的風氣更為熾熱，但各位球迷在選擇博彩機構時切記要小心，於沒有官方認證的外圍機構（在香港即賽馬會以外的一切機構）下注，除了有可能違法，更有可能令自己血本無歸。



男子連番充值賭波網

世界盃期間，非官方的直播渠道都充斥這一類外圍博彩廣告（圖 荔枝新聞）

一名居於內地江蘇的球迷小胡，日前在手機收到一條來自外圍足球投注網站的短訊，該網自稱為卡塔爾世界盃官方指定投注平台，註冊帳號後即送 8 元（人民幣，下同）儲值額，並可以領取多達 1888 元的「返利」（即平台額外贈送的金額）。

這種操作在不少博彩網都十分常見，小胡未虞有詐，故先儲值了 120 元，平台果然為他提供了 141 元的額外儲值額，第二次儲值 360 元、返利 421 元，似乎不用下注賭波都已經保證有賺。

連番獲利，小胡遂在第三次儲值 1088 元（圖 荔枝新聞）

然而當小胡在第三次儲值 1088 元，對方卻拒絕即時返利、指出是次的返利需要與第四次儲值一同計算，而第四次充值則需要多達 8000 元，而小胡為了取回本金與利潤，唯有硬著頭皮再儲值。

手機中毒、資料被盜 終失20多萬人民幣

先後投入已近萬元後，小胡亦終於收到了戶口的激活碼，原本滿心歡喜可以提款，但此時小胡卻收到賭博平台的訊息指其戶口已被凍結，而在查詢後，對方「客服」的回覆是小胡的操作過急、程序違規，需要再充幾萬才能解凍，並發出一個網站連結要求登記。

小胡在網站內輸入了個人訊息、銀行戶口資料，甚至提供了人面識別，結果發現手機內的銀行 App 卻逕自進行自動轉帳，完全不受控制，小胡才驚覺受騙、憤而報警。

經過調查，警方發現賭博平台傳來的連結中含有木馬病毒，感染後會遙控手機進行轉帳操作，同時小胡所提供的個人資料亦被用於不同的網貸平台以申請借款，騙徒最終一共轉走達 20 多萬元。