世界盃2022｜日本隊奇蹟反勝西班牙，中場球員柴崎岳太太，前Hello Project 人氣偶像歌手真野惠里菜穿起日本隊球衣入場撐老公，被網民稱為「勝利之女神」！長友佑都、田中碧、吉田麻也，日本隊球星的太太、女友都是女明星、歌手、女主播、Model，即睇一大班女神的IG介紹。



柴崎岳妻子真野惠里菜｜曾是Morning娘同門

＠erinamano_official｜55.8萬人追蹤

柴崎岳司職中場，現效力西乙球隊雷加利斯，2018年與Hello Project一線女歌手／演員真野惠里菜閃婚，後者歌影雙棲成績超好，更演過《幪面超人》，屬國民級女星。真野仍屬當打之年，時常西班牙日本兩邊走，回國做電視節目。真野惠里菜在日本隊對哥斯達黎加時曾入場，但就因私隱問題，真野在社交平台撰文籲傳媒勿刊登照片。

真野惠里菜IG ＠erinamano_official

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長友佑都妻子平愛梨｜一線日劇女星

＠harikiri_tairi｜105萬人追蹤

日本隊、FC東京隊後衛長友佑都的明星老婆平愛梨也帶了3個孩子入場（對哥斯達黎加敗仗），平愛梨曾參演《20世界少年》、《咒怨：完结篇》的女星平愛梨，二人在2016年被爆戀情，1年後已步入禮堂。

平愛梨IG ＠harikiri_tairi

入球功臣堂安律｜曾於Twitter誤爆公開女友真身

堂安律IG@doanritsu

為日本隊在西班牙戰射入首球的堂安律的女友是圈外人，2017年一次意外將與女友Mayu的合照po上Twitter「誤爆」公開真身。後來堂安出國搵食，已經公開了自己與女友Long D遠距離戀愛的事實，但據聞已分手收場。

堂安律的女友是圈外人，但Long-D失敗已分手收場。

1.88mm傳中三笘薰｜青梅竹馬是日本女子隊中場

三笘薰IG@kaoru.m.0520｜ 三浦成美IG＠miura_narumi1

三笘薰一記極富爭議性的底線傳中球，帶領日本反超前西班牙。這位帥哥曾經傳過與女主播交往，但最後發現是吹水新聞。但有樣可肯定的是，三笘薰與日本女子國隊足球隊、川崎前鋒女子隊正選中場三浦成美是青梅竹馬，與三笘的哥哥3人自幼稚園已是同學仔。

三笘薰與日本女子隊中場三浦成美是青梅竹馬

田中碧未婚妻鈴木愛理｜就快拉埋天窗

IG@airisuzuki_official_uf｜76.4萬人追蹤

為日本隊反超2：1，23歲國腳田中碧，現正於德乙組別搵食，最近自爆與Morning娘同門、女團C-ute前成員鈴木愛理拍拖，甚至已到見過家長、談婚論婚的地步。鈴木愛理歌藝出色，最近才在電視節目翻唱YOASOBI的《祝福》😍

＠airisuzuki_official_uf

吉田麻也女友中村アン（中村Anne）｜超模+演員

IG＠cocoannne｜295.5萬人追蹤

日本國腳吉田麻也曾於英超搵食，女友中村アン是位時裝model、年輕時勁索，現時也會時high fashion styling，也不時客串日劇，2022年初才參演了橫濱流星主演的《Deep Crime Unit》，如睇日劇習慣的人可能會認得她。

＠cocoannne 圖片

大迫勇也妻子三輪麻未 ｜時尚雜誌模特

IG＠asami_miw｜3.5萬人追蹤

大迫勇也09年成名於鹿島鹿角，頭一年已經為母會取得聯賽冠軍，2014年大迫與比佢大一歲的模特兒三輪麻未結婚。三輪3歲已開始做童星，後來成為時尚雜誌Pichilemon專屬模特兒。

＠asami_miwa 圖片

原口元氣妻子香屋ルリコ｜運動節目女主播

IG@ruriko_haraguchi24｜5.2萬人追蹤

日本隊中場現效力德甲柏林聯，太太香屋真理子（香屋ルリコ）比原口元氣年長4歲，是一位運動節目主持，2015年二人婚後已移居德國，整個IG都是家庭照，還養了兩頭超可愛的大狗。

＠ruriko_haraguchi24

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