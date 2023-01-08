濾水器差價10倍的分別在哪？ 搞清兩大區別　認準RO反滲透式產品

濾水器基本是現代家庭裝修後都會考慮的家電產品，畢竟現代人都覺得自來水沒辦法直接喝，買個濾水器即安全又健康，但仔細研究濾水器後你就會發現有的濾水器才賣299元，有的濾水器能賣到2999元，差價10倍一點也不誇張，這是什麼原因造成的呢？下面我就來給大家解密下濾水器的誇張差價和大家該如何合理選擇濾水器，也就是說買多少錢的濾水器更好。



搞懂299元和2999元濾水器的區別，其實就兩件事

首先是類型上來看，299元和2999元的產品，類型上也有差異，299元的產品一般以水龍頭的產品居多，也有部分廚下式的產品，而2999元的產品，肯定都是廚下式的產品了。

▼▼▼濾水器價格高低有何分別？▼▼▼

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水龍頭和廚下式的產品有什麼區別呢？水龍頭式的產品說白了就是裝在水龍頭上的，廚下式的產品就是安裝在廚房的櫥櫃裡的。廚下式產品可以是各種淨化級別，但水龍頭式的產品基本都是超濾式的產品。

第二點區別就是淨化功能的差別，一般299元的產品100%肯定是超濾產品，而2999元的產品99%則是RO反滲透式的產品，兩者又什麼區別呢？

超濾過濾出來的就是超濾水，RO反滲透過濾出來的就是純淨水。其中，超濾水（超濾淨水器過濾）中含有：水、鈣鎂離子、重金屬（超標有害）；純淨水（RO反滲透濾水器過濾）中含有：水。

那從成分上來說，這兩種水哪種更好呢？目前網上有兩種說法：第一種是純淨水中只含有水，損失了鈣鎂等微量元素，不利於健康。第二種是人體攝入的礦物質等營養成分通過飲水的補充量基本可以忽略不計，所以無需擔心長期喝純淨水會對身體產生危害。

而實際上，如果是為了乾淨而言，肯定是選擇純淨水更好，畢竟通過每日飲用水補充的礦物質其實是非常有限的，所以從營養和健康角度來看，RO反滲透過濾的純淨水更好。

那超濾淨水器過濾的礦物質水就沒有價值嗎？其實也不然，超濾水雖然純淨度不如RO反滲透濾水器過濾的純淨水，但超濾淨水器價格便宜、後期成本低、甚至不用插電等優勢，對於一些對水質沒有那麼高要求的人群而言，超濾淨水器依舊是個不錯的選擇。

299元還是2999元的濾水器選誰更可靠？

如果從純粹的喝水喝的乾淨的角度，我肯定推薦2999元的產品，也就是RO反滲透的產品，理論上來說，只要是RO反滲透的產品我都比較推薦，這裡也想跟大家說，不一定非要購買2999元的RO反滲透的產品。 1999元，甚至999元的RO反滲透產品也是可以買的。

不同價格的RO反滲透，只要是合格產品，基本差異就是濾芯的使用壽命，或者說是濾芯的出水量，以及其他品牌和其他小功能溢價，大家可以根據自己的預算選擇，便宜的也不是不可以買。

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