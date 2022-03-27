智慧家電設備盤點　智能電視只排第二　提昇生活品質要靠這產品

《鐵甲奇俠》電影裡，主角只消拍拍手、喊聲「Jarvis！」AI管家就會幫忙打理好一切需求，物聯網技術的進步，令以往只能在科幻片中看到的炫酷未來場景得以實現，所謂的智慧家庭，就是透過Wi-Fi網路串聯居家設備，使家電能夠聲控、自動化或以APP一站整合功能的生態圈，除了方便、直覺體感以外，也能進一步強化居家安全，並經由IoT設備紀錄下環境數據、改善生活品質。

想打造出舒適的智慧家庭體驗，可以先從挑選符合不同居家需求的設備開始，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友熱議的10大智慧家電設備，找出適合自家情境的產品，邁出智慧便利生活的第一步！（分析期間：2018/11/13~2021/11/12）



網友熱議智慧家電

網民熱議智慧家電設備，最多人討論的家電原來是這個。

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No.5 智慧插座

插座也需要智慧化？在現代房屋逐步走向智慧居家的過渡期當中，鑒於環保與安全思維，智慧插座被設計出來，協助設備連上IoT物聯網，讓所有插在上面的家電都能被遠端遙控、開關，普通的設備得以瞬間升級成智慧家電！除了有支援聲控、電流過載安全保護之外，也能排程電器啟動時間，例如睡前定期開啟小夜燈，充分響應生活節奏。

No.4 智慧空氣清淨機

生存在都市中，好空氣不可多得，出門在外為了避開廢氣病菌，已經戴了整天口罩，真不希望回到家時，呼吸依舊悶悶的—這，或許是智慧空氣清淨機走紅的原因之一，能以App設定清淨時段、方便排程，也可以隨時監測家中空氣品質數據，市面上還有許多搭載如負離子、寵物毛髮過濾、光觸媒除臭等附加功能的型號，使其更貼近各式家庭需求。

No.3 掃地機器人

在所有想像智慧家庭的情境中，掃地機器人絕對可算是出鏡率最高、最經典生動的要角了，利用雷射或紅外線技術，掃地機器人能夠辨識並繞越家中障礙物，自動清理灰塵髒汙，根據清潔方式不同，大致上能分為「拖擦型」、「吸塵型」兩類，消費者選購時可根據擅長清潔類型、地面材質、有無自動返航或防掉落等功能作為考量要點。

No.2 智慧電視

與以往僅具輸出功能、必須外接第四台（衛星電視）或機上盒等訊號源，才能收看節目的傳統電視機不同，智慧電視是指內建有串流影音平台、社群App甚至搭載語音助理的新型聯網媒體，基本可看作特大號的智慧型手機，多數內容都能隨選即看，除能安裝豐富的應用程式來擴展內容，也能經由藍芽鏡射投影、智慧音箱語音等多元方式操作。

No.1 智慧音箱

搭載了AI語音助理的智慧音箱，是網友公認智慧家庭最不可或缺的靈魂！利用語音辨識技術，讓使用者不必碰觸按鈕介面，用聲音指令就能實現遠端操作，常見的功能有播放串流音樂、搜尋並唸出新聞、天氣等資訊，以及擔綱家中智慧設備的司令塔，串聯起所有家電動作，一款好的智慧音箱，不僅如同一名聰敏管家的化身，更像是一位知心好友，能夠記住家庭成員習慣、協助安排日程，幫助作息更輕鬆。

Google Nest Hub

「 Ok Google ！」家庭成員的大小需求，僅需輕輕呼叫一聲，從開關燈、放音樂、叫車到各式諮詢， Google 語音助理全都信手拈來，除了智慧音箱基礎的聲控功能， Google Nest Hub (第 2 代)也配有觸控螢幕，不論是今晚想要看YouTube，還是來點Netflix追劇，都沒問題，透過 Motion Sense 技術，甚至一句話都不用說，僅需揮揮手就能切歌、暫停影片，這台人氣超高的智慧音箱目前由台灣大哥大電信獨家與 Google 合作代理銷售，是打造智慧家庭的核心首選！

Google Nest Mini

想要擁有輕巧強大的聲控體驗，網友首推的是這款可壁掛的 Google Nest Mini ，與 Google Nest Hub (第 2 代)一樣搭載 Google 助理，可以使用如地圖、行事曆等應用程式，相較第一代 Mini ，更增強了兩倍的低音強度，音質更加渾厚！現在 Google Nest 系列透過台灣大哥大智慧家庭通話專案升級，即能擁有一組070網路電話門號，用智慧音箱撥打接聽電話，讓溝通零距離！

Apple HomePod mini

生態系串聯一直都是蘋果的強項，HomePod系列音箱則是該公司跨足智慧居家領域的重點道具，入門款的 Apple HomePod mini 搭載著果粉熟悉的Siri語音助理，強調功能上相較HomePod而言並未縮水，有些粉絲會選擇購買多顆Apple HomePod mini來玩雙聲道、環繞等音響效果，2021年底的新品發表會上，更發表了多款繽紛新色、增添布置玩心，讓這支產品討論聲量再起，也間接鼓勵了包色買法。

SONOS One (Gen 2)

美國的高檔智慧音箱品牌SONOS，旗下熱銷的入門級系列SONOS One，強調專為熱愛音樂者所打造，除了 Google 助理以外，也可導入亞馬遜Alexa語音助理，支援Amazon系列服務，音箱內建六組麥克風陣列，能消除迴聲、確保語音指令不漏聽，另外，SONOS One還具有防潮設計，可以放心設置在浴室等潮濕環境，隨時享受音樂。

Acer Halo

由國產品牌宏碁推出的Acer Halo智慧音箱，一樣搭載上講中文就會通的 Google 助理，並強調藉由DTS Sound技術，可傳達360度低失真聲效，音箱上的LED顯示器以及底座的RGB時尚燈效，則會根據當前正在播放的音樂變化，也可以透過App自定義，切換成資訊或夜燈模式，甚至顯示出自製手繪圖案，是兼具實用與氣氛玩心的獨到選擇。

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