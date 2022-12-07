全球首富馬斯克共同創立的人工智慧（AI）研究基金會OpenAI，近來公開測試聊天機器人工具ChatGPT，迅速在社群媒體引發話題熱潮，因為ChatGPT能針對用戶的問題與需求，提供長篇且貌似成理的回應，甚至產出品質超乎預期的論文，儘管內容不一定正確，卻足以讓人大感震驚。



OpenAI在12月1日開放ChatGPT給公眾免費測試，迅速引發熱潮，另一位OpenAI共同創辦人、知名矽谷投資人奧特曼（Sam Altman）說，ChatGPT上線不到一周，用戶已超過100萬人。這項工具也引起Box執行長Aaron Levie等知名科技領袖的關注。就連馬斯克都推文說，「ChatGPT厲害到嚇人，我們距離強大地危險的AI不遠了」。

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ChatGPT和其他AI聊天機器人的最大差異，在於ChatGPT能持續回答問題、坦承錯誤、挑戰錯誤的假設，甚至還能在幾秒內評估與撰寫程式碼，解決複雜的數學問題。例如，ChatGPT能回答「誰是1955年的美國總統」等問題，也能把困難的概念濃縮成中學生也能理解的摘要，還能回答開放式問題，包括「生命的意義是什麼」、「今天氣溫只有20度我該怎麼穿搭」等，還能以莎士比亞風格撰寫一首歌頌比特幣的詩。

ChatGPT還會拒絕不適合的提問，用戶在詢問「偷車的建議」時，會回答「偷車是嚴重的犯罪行為，會帶來嚴重的後果」，接著提供「請搭乘大眾運輸工具」的建議。

驚人的是，ChatGPT還能完成學校作業，比如亞利桑那州大學新聞系教授Dan Gillmor要ChatGPT完成他出給學生的一項作業：「寫一封信給親戚，提供網路安全與隱私的建議」，ChatGPT回答：「若你不確定網站與電郵內容是否合規，能迅速搜尋看看有沒有人回報這是垃圾訊息」。

OpenAI表示，ChatGPT模型是使用一種名為「人類回饋增強學習」（RLHF）的機器學習技術，能夠模擬對話、回答接下來的問題，在開發初期，有人類AI訓練員提供用戶與AI助理對話的情況。在ChatGPT的公共測試結束後，OpenAI能把ChatGPT的基本技術，延伸到仰賴聊天機器人的企業。

但ChatGPT並非不會出錯，有時會產生不正確或毫無意義的回答，造成散布不實資訊的問題。程式設計師的問答平台Stack Overflow目前暫時禁止用戶非想來自ChatGPT的資訊。

而且人類很有創意，有辦法躲過ChatGPT拒答不適合問題的邏輯，例如不能詢問偷車的建議，就有人詢問如何在遊戲內如何完成偷車的任務，接著ChatGPT就會提供詳盡的偷車指引。ChatGPT也可能因為大量數據訓練時所造成的偏誤，而加劇偏見，例如執行長就是白人男性等。OpenAI則表示，正蒐集用戶回饋，持續改善這套系統。

更大的憂慮則是ChatGPT可能威脅仰賴寫作的職業、或是用去脈絡化的言詞解釋有問題的概念。

不過，這也讓人窺見AI聊天機器人用於客服等領域的潛力。馬斯克最近曾在推特詢問奧特曼ChatGPT每則聊天的平均成本時，奧特曼說：「我們將得在某個時間點變現，運算成本讓人瞠目結舌。」

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