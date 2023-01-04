Toyota積極發展混合動力及氫能車　豐田章男力批：電動車不是出路

在全球車廠如火如荼發展電動車時，身為汽車龍頭的Toyota（豐田）一直對當前的電動化浪潮抱有疑慮，近日社長豐田章男接受採訪時再次強調，電動車並不是汽車產業唯一的出路，聲稱「沉默的大多數」和他有著同樣想法。



包括歐盟、美國、日本在內，世界各國都定下了全面轉向電動車的計劃，預告未來將禁售燃油新車，但近來鋰、鈷、鎳等電池原料價格水漲船高，車廠面臨電池供應不足的窘境顯示，背後的供應鏈可能還沒準備好應付全面轉型的龐大需求。

「 汽車產業的從業人士基本上是沉默的大多數。 」豐田章男在泰國向當地記者表示，「沉默的大多數好奇電動車是否能成為汽車產業的唯一出路，但他們認為這是趨勢，因此沒辦法大聲講出來。」

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電動車不是唯一出路！Toyota積極投入混合動力、氫能車發展

雖然Toyota面臨各大車廠紛紛轉型的壓力，也發表了電動休旅車BZ4X，預告2030年前將推出30款電動車，但他們並不認為電動車是汽車產業未來的唯一方向，而是滿足客戶多種需求的其中一環。

根據《華爾街日報》報導， Toyota認為混合動力車是很重要的發展方向 ，早在1990年代時，Toyota就推出第一輛混合動力車Prius。那時充電站寥寥可數、電池價格高昂，純電動車並不是一般消費者的可行選項。

不過《TechCrunch》認為，傳統車廠內部雇用了大量鑽研內燃機的機械工程師，這也是他們的核心競爭力所在，然而電動車卻是截然不同的構造，失去多年積累的優勢，提倡混合動力車的根本原因是為了延續內燃機的時代。

另外，Toyota也致力於氫能車的發展，2014年便推出第一代氫能車Mirai，2020年再度推出新版本。儘管多數車廠認為氫能車成本過高，沒有商業化的潛力，Toyota仍舊認為氫能車有其優勢，包括加氫速度遠快於充電、續航力更高等。

雖然Mirai的銷量狀況稱不上樂觀，2021年全球銷量儘管有著倍數成長，但仍不到6,000輛，與Toyota全年破千萬的總銷量相比，佔比仍不到1%。

豐田章男表示，目前還不知道汽車產業未來的走向會是如何，不應該劃地自限將答案限制在電動車。豐田章男指出，他近年積極向政府官員等產業相關人員傳達這點，也透露為此感到疲憊。

電動車市場仍然不夠大，開發中地區接受緩慢

全球汽車產業加速投入電動車，與Tesla的崛起可說脫不了關係。以Tesla為首，新崛起的電動車廠如Rivian、Lucid Motor等公司獲得了投資者的青睞，靠著大量資金挺進量產階段，威脅到傳統車廠的穩固地位。

不過，電動車的普及相當看重地區發展，充電站興建快速的城市地區接受電動車更快速，但發展沒這麼快的地區仍然興致缺缺， 混合動力車可能會是這些客群更適合的選擇 。

《華爾街日報》指出，傳統車廠的客戶更為廣泛，就包含許多這些鄉鎮地區或開發中國家的車主。換句話說，Toyota認為混合動力車等解決方案，也是面向這些開發中地區客戶更現實的選擇。

雖然電動車可說風頭正盛，但根據國際能源署的資料，2021年全球電動車銷量約為660萬輛（包含純電動及插電式混合動力），與全球6,670萬輛的汽車銷量相比，差距仍然非常龐大。

伊利諾州汽車經銷業務萊恩．葛雷摩爾（Ryan Gremore）表示，有很多客戶詢問電動車似乎需求熱烈，但一部分原因只是供應短缺，「客戶對電動車有興趣嗎？沒錯。但能否超過客戶整體的10%到15%？沒辦法。」

尤其現在電動車成本高漲，使得價格進一步上漲，限制了有能力負擔電動車成本的消費者群體。

不光Toyota對電動車的未來抱持懷疑態度，馬自達（MAZDA）也曾經表示，電動車是否真的更乾淨，基本上取得於電能是怎麼產生的，言下之意便是，電動車並非本質上就更乾淨、環保的車種。同時他們也擔心由於電池太大太貴，可能只適合用於打造較小型的車款，這與全球最大汽車市場美國消費者的喜好背道而馳。

而身為電動車先驅，早在10多年前就推出Leaf的日產，則認為電動車的需求要能進一步成長，需要政府及法規的加碼協助，目前的措施仍然不夠。

雖然Toyota的本意並不是排斥電動車，但外界擔憂繼續秉持這樣的態度，會導致他們在接下來的電動車浪潮中落後，目前他們推出電動車的速度遠較競爭對手為慢、技術似乎也不夠成熟，好比說今年其第一款電動SUV BZ4X就因為安全缺陷被大規模召回。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】