Elon Musk今年損失超過1000億　世界首富位置恐由這品牌老闆接棒

要說現在的世界首富，幾乎是無人不知無人不曉，那就是Tesla的CEO馬斯克（Elon Musk）了，不過作為世界首富，他最近估計也是有點坐立不安了。



因為近一年來，馬斯克在2022年的財富損失，已經超過1000億美元，約合人民幣超7000億元，這將直接影響他世界首富的地位。

Elon Musk的世界首富地位，可能會不保。

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根據最新特斯拉股價顯示，特斯拉本周1大跌6.8%，創下了近2年來的新低，近年來已經跌去52%。目前馬斯克是以1698億美元位居全球首富的位置，而第二名的路易威登（Louis Vuitton）董事長伯納德 阿諾特（Bernard Arnault），目前已經和首富馬斯克的財富值僅僅差130億美元，超越在即。

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