網傳可摺疊iPad將於2024年發布　使用碳纖維鉸鏈令結構更輕更耐用

天風國際分析師郭明錤發布報告表示，蘋果將在2024年推出一款可摺疊iPad，鉸鏈將使用碳纖維材料。



郭明錤表示，蘋果iPad在未來9-12個月內都不可能推出新品，整個2023年出貨量可能按年下降10-15%。不過，新款iPad mini比較有可能在2024年一季度量產。

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據了解，蘋果可摺疊iPad尺寸與iPad mini類似，一季度量產的這款iPad mini可能就是首款可摺疊iPad。

郭明錤調查稱，摺疊iPad將配備碳纖維鉸鏈，結構更輕更耐用。因此，將有新的供應商因此受益。

據報道，蘋果正在測試一款可摺疊的iPad顯示屏，展開後尺寸約為20英寸。另外，據說蘋果正在與LG合作，研發超薄的玻璃蓋板，可用於可摺疊產品。

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