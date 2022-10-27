蘋果史上最大iPad要來了 網傳明年將推16英寸 堪比Notebook屏幕
撰文：中關村在線
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據外媒報道稱，蘋果正在研發16英寸的iPad，預計將於明年第四季度發布。
外媒指Apple會在2023年推出16英寸的iPad。
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16英寸也是目前iPad產品線中尺寸最大的，遠遠超過了12.9英寸的iPad Pro。即使是喜歡大屏的朋友來說，16英寸也顯得過於大了，其實沒有什麼必要。
上周，蘋果發布了搭載M2晶片的iPad Pro以及第十代iPad，不過這兩款機型的銷售並不太順利，首銷當日第三方渠道就出現了破發的情況，看來用戶並不是特別想要買。其實11.11第十代iPad對於沒有平板的朋友來說，還是挺合適的。
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