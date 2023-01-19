Apple｜AirPods Max 2、AirPods Lite於明年登場　特色及價格一覽

送舊迎新，每年 Apple 除了最受科技迷期待的 iPhone 相關新品傳聞之外，無「樂」不歡的 Apple AirPods 系列耳機也受到不少關注。而近期最高階的 AirPods Max 與平價版 AirPods Lite 紛紛傳來新消息，有興趣的潮流人不妨一起關注相關進展。



▼▼▼2款Apple新耳機即將登場▼▼▼

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AirPods Max 2

Apple 首款、同時也是目前市場上唯一一款蘋果自家主動降噪頭戴式耳機的 AirPods Max，自2020 年年末推出至今已超過 2 年多，但接續機種的相關情報一直不多。最近根據知名分析師郭明錤透露，AirPods Max 2 最快推出的時間有望落在 2024 年，並可能延續目前既有的外型設計，並改以 USB-C 接口、支援 MagSafe 充電等出色的性能回歸。

AirPods Lite

另外也有分析師指出，Apple 為了穩住目前在真無線耳機的霸主地位，已著手開發一款平價版 「AirPods Lite」，而郭明錤則進一步確認 AirPods Lite 定價部分或將落在 $99 美元(約774港元)。

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