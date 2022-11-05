Apple因一個堅持　12年來都不為iPad加入計算機　果粉知道後都服

Apple推出的iPad一直在平板界深受歡迎，這是歸功於iOS優化的應用程序種類繁多，讓果粉們對iPad「死心塌地」，愛不釋手。



然而，強大的iPad居然少了一項非常重要且日常的功能。不知大家有無發現，iPad推出12年，一直都沒有內建版本的計算機（Calculator）。萬能的Apple竟在自己明星產品上出現那麼大紕漏，背後原因有些讓人意外。

你有發現到iPad是沒有內置計算機的嗎？原來這和蘋果設計的一個信念有關。

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關於iPad為何沒有計算機，全因為Apple創辦人的「完美主義」？對於這個「謎題」，其中一個說法為，在iPad發布前，已故蘋果創辦人Steve Jobs問及有關iPad計算機的App設計時，iPad的軟件開發主管Scott Forstall坦言他們沒有特別為iPad開發計算機App，而是打算直接把原本iOS版本的計算機搬到iPad上即可。

但是，Steve Jobs認為不該在產品上草草了事，因此決定去除了iPad上原有的計算機。Apple方面一直以來都在「研發」iPad版本的計算機，但iPad如今已面世12年，卻依然沒有內建計算機App。

雖然，iPad的計算機App可以另外下載，但始終並不是「原生」的。關於iPad沒有計算機這個冷知識，正好也讓我們知道，Apple產品之所以出色，在於它的創辦人非常在乎每個產品的每個細節和品質，看到這裏有沒有感覺Apple的貴，似乎有理由？

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