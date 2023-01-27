網傳iPhone 15將支援Wi-Fi 6E　分析師預測還有這些硬件配備升級

撰文：中關村在線
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Appleinsider報道，一份新的分析師報告表明，蘋果將為iPhone 15帶來Wi-Fi 6E，使該設備與Mac mini，MacBook Pro和iPad Pro等其他Apple設備保持一致。

巴克萊（Barclays）分析師Blayne Curtis和Tom O'Malley分享了一份研究報告，MacRumors認為蘋果將在其即將推出的iPhone 15陣容中增加Wi-Fi 6E支援。

目前，尚未確定是否支援僅限於iPhone 15 Pro型號。

網傳iPhone 15有可能成為第一款配備Wi-Fi 6E的iPhone

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Wi-Fi 6E 在與 Wi-Fi 6 相同的 2.4GHz 和 5GHz 頻段上工作，但也在 6GHz 頻段上工作。這樣可以實現更快的無線速度和更少的信號干擾。要使用 6Ghz 頻段，設備必須連接到 Wi-Fi 6E 路由器。

Wi-Fi 6E對於Apple當前的設備陣容來說並不陌生 - 當前一代11英寸和12.9英寸iPadPro，14英寸和16英寸MacBook Pro以及Mac mini都具有此功能。

iPhone 14系列具有標準的Wi-Fi 6，儘管之前有傳言稱它將進行升級。

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iPhone 15預計將在2023年秋季蘋果發布會上發布，分析師已經開始對蘋果的下一代智能手機做出預測。

一些人認為iPhone 15和iPhone 15 Plus將配備3堆疊傳感器和4800萬像素寬鏡頭，與iPhone 14 Pro型號相同。

關於高端iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，一些分析師預計蘋果將增加一個1200萬像素的潛望鏡鏡頭，旨在改善光學變焦。

預計iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max都將採用台積電3納米技術的A17晶片，8GB RAM和新的鈦合金框架。

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