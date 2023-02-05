網賺騙局｜在網絡資訊爆炸的年代，賺錢機會好像俯拾皆是，各類型的「網賺」亦趁勢崛起，最近國外近興起一類「行路賺錢」App，聲稱只要每日打開 Apps 走路就可以穩賺一筆，但其實天下間哪有這麼多免費午餐？結果又被揭是騙局一場，胡亂裝 App 更可能引狼入室。



3 個「行路賺錢」Apps 涉詐騙、逾 2000 萬人中招

最近 Android 手機用戶群中突然興起一種新的健體紀錄 Apps、在國外尤其受歡迎，其主要原因是這些 Apps 聲稱可以透過紀錄用戶每天的走路步數，並在用戶達到某些目標後，提供現金獎勵。

網絡保安機構 Dr.Web 在 Google Play 上找到 3 款、下載人次超過 2000 萬的同類型 Apps，這些 Apps 的運作模式都十分類似，除了紀錄用戶的走路步數以用作「獎勵」用途，用戶更可以觀看廣告以加速得到 Apps 所聲稱的獎賞，而且在提款之前，又會再要求用戶觀看若干數量的廣告。

除了紀錄用戶的走路步數以用作「獎勵」用途，用戶更可以觀看廣告以加速得到 Apps 所聲稱的獎賞（圖 Dr.Web）

根據 Dr.Web 的調查，這幾個 Apps 在用戶輸入付款方法後，甚至未有進行任何認證，顯示在幾乎無止盡的廣告之後，用戶可以得到現金獎勵的機會微乎其微。

被騙看廣告事小、安全風險不能忽視

被 Dr.Web 發現的這 3 個 Apps 全都透過同一伺服器運作，由於並非內置惡意程序，目前在 Google Play Store 仍然可以下載得到👇👇👇

可能有人覺得只是被騙看看廣告無傷大雅，甚至只是用時間「換個希望」，但這類型的遠程廣告伺服器本身就被常用於惡意程序的散布，同時廣告亦可能指向不同的釣魚網站，如果在手機中發現這些 Apps 建議從速刪除，在遭受財物損失時才後悔就已經太遲。

分辨病毒、惡意Apps 4 大危險特徵

惡意程序／偽裝 Apps／木緊病毒威脅層出不窮，預計不論是 Android 或是 iPhone 之上，未來危險病毒 Apps 仍會繼續上架，但其實這些植入惡意程序的 Apps 設計都是千篇一律，為了保護自己的個人資料，認清以下的特徵可以防患未然👇👇👇