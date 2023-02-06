中港通關｜由 2 月 6 日起，香港與內地正式恢復免配額、免核酸檢測過關，即使在疫情之前，中國內地的電子支付已非常成熟，而香港人想回到內地消費，最好就預先設定好手機內的電子支付方式，《香港01》科技玩物記者就整理了 4 個港人於內地可用的手機錢包資料，供各位在北上前參考。



WeChat Pay、AliPay 毋須換地區可即用

在香港早已推出一段時間的 WeChat Pay 以及 AliPay HK 目前都分別支援「跨境支付」功能，香港用戶不需要在 App 內綁定內地銀行戶口，都一樣可以在中國內地以香港版本的 WeChat Pay 及 AliPay HK 進行 QR Code 方式電子支付，系統會自動將人民幣兌換成港幣在用戶的餘額中扣除款項，故亦毋須預先轉換錢包地區或兌換人民幣。

WeChat Pay 的「跨境支付」功能早在 2018 年已經推出，而目前涵蓋的商戶已經非常多（蔡浩騰 攝）

須先進行實名認證

雖然不需要綁定內地銀行戶口，但港人要利用 WeChat Pay 及 AliPay HK 在內地進行跨境消費，就必須要先進行最少一項實名認證，包括綁定一個同名字銀行帳戶的「銀行轉帳認證」或進行自拍及身份證上傳的「面容認證」，不同級別的認證會影響到戶口的不同限額限制，但如果只是用於小額支付消費的話，較低級別的「銀行轉帳認證」已經足夠。

帳戶內增值足夠餘額

另外必須提醒大家的，是 WeChat Pay 及 AliPay HK 雖然支援以港幣餘額進行人民幣消費，但內地商戶卻不能為香港的 WeChat Pay 及 AliPay HK 帳戶進行現金增值，內地版本的微信支付以及支付寶亦不能為香港錢包帳戶進行匯款，故北上前最好在戶口內增值好一定水平的現金，同時亦可以加入信用卡以備不時之需。

BoC Pay、雲閃付需轉換付款碼地區

除了 WeChat Pay 及 AliPay 之外，中國內地另一相當成熟的支付方式還有銀聯旗下的雲閃付，香港銀聯信用卡的客戶，可以安裝《云閃付》App，另外中國銀行旗下的《BoC Pay》亦支援同樣功能，只要登入後綁定銀聯信用卡就可以在支援雲閃付功能的商戶以 QR Code 付款。

《云閃付》或《BoC Pay》的用戶留意在付款時需要出示中國內地用的 QR 付款碼。

由於在開立帳戶時已經進行手機號碼等認證，不論是《云閃付》或《BoC Pay》都不需要額外進行認證程序即可以在中國內地進行跨境支付消費，不過留意在付款時需要出示中國內地用的 QR 付款碼。