9月去台灣免費送5天4G上網卡，即睇兌換方法及條件、港澳居民適用｜臺灣觀光協會香港辦事處為9月到台灣自由行的港澳旅客，送出5日4G上網卡兌換券，落即即可在當地機場換取數據卡，5天「吃到飽」任用免費上網，即睇領取方法、地點、資格。（數量有限，送完即止）



免費台灣5日4G上網卡取得法 1｜所需文件

1.台灣來回機票之購票證明

2.酒店 or 民宿住宿證明（住親戚、朋友家或租用Airbnb不符合本活動資格）

3.護照／入台証 (需與機票名字相同）

手機出示資料亦可，請先將資料放在同一地方，以加快換領程序

免費台灣5日4G上網卡取得法

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免費台灣5日4G上網卡取得法 2｜換領方法

準備好以上述文件，並親臨臺灣觀光協會香港辦事處換領。接受親友代領，但需集齊每人個別之證明文件。

地址：香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座6樓612室／近尖沙咀站A1出口

辦公時間：星期一至五9:00-13:00、14:00-17:00 (星期六及日、公眾假期休息)

查詢電郵：info@ttbhk.hk

查詢電話：2581-0933

免費台灣5日4G上網卡取得法 3｜兌換時間

出發前2個星期內 (14日) 親臨辦事處領取。(含假日，例如 9月19日出發，9月5日後方可開始換領）

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免費台灣5日4G上網卡取得法 4｜兌換地點

桃園機場、松山機場、台中機場、高雄機場指定中華電信櫃檯。

兌換地點為桃園機場、松山機場、台中機場、高雄機場指定中華電信櫃檯。（圖片只供參考）

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免費台灣5日4G上網卡取得法 5｜條款細節

領取日期由即日起至2023年9月30日止



臺灣觀光協會香港辦事處保留活動最終解釋權，包含不受理旅客換領贈品。



每人限換一次禮品，就算9月內多次遊台，亦只限換1次。如發現重複換領者，逃處將追溯法律責任。



換領者須出示身份證明文件以作登記，收集個人資料只作本活動記錄，並會於本活動完結後 30 日內消毀。



一張兌換券限兌換一次。



上網兌換券期兌換限至2023年9月30日



換領時，請耐心等候及有禮對待工作人員



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資料來源：臺灣觀光協會香港辦事處 / Taiwan Visitors Association Hong Kong Office

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