ChatGPT 取代人類工作｜ChatGPT 在網上熱爆，各企業又不斷推出類似人工智能產品，除了引來不少人爭相試玩之餘，亦引申了更深入的討論：人工智慧是否會取代人類在工作上的地位？



ChatGPT 在網上熱爆，更成為不同科技追趕的目標（蔡浩騰 攝）

OpenAI CEO 坦言：ChatGPT 有點可怕

開發 ChatGPT 的人工智能企業 OpneAI 的 CEO Sam Altman 在接受 ABC News 傳媒訪問時，表示他與 OpenAI 內部對於 ChatGPT 的潛力感到「有點害怕」，並坦承表示 ChatGPT 有可能會「消滅」很多工作。

OpneAI CEO Sam Altman（圖 ABC News）

只不過 Sam Altman 當然不會單純妖魔化人工智能，隨後他亦補充 ChatGPT 雖然有其潛在危險，但也可以成為「人類迄今為止開發的最偉大的技術」，在取代人類工作的同時，人工智能亦有可能帶來更好的工作，從而大大改善我們的生活。

AI 可以取代甚麼人類工種？ChatGPT 這樣回答…

縱然身為人類不願意承認，但人工智能的發展目前已經進入爆發點，未來絕對會取代部份的人類工作，但具體甚麼工種會被率先取代？

《香港01》科技玩物記者就親自詢問了 ChatGPT，看它可以取代到甚麼工種（圖 OpenAI）

《香港01》科技玩物記者就親自詢問了 ChatGPT，按照它目前對其最新模型、即 GPT-4 的認知，告訴我們人工智能可以取代到甚麼工種，我們將其答案整理出一個包括 20 樣工種的列表，不知各位正在從事的工作是否榜上有名？👇👇👇

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