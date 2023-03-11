ChatGPT爆紅背後離不開GPU　NVIDIA作超前部署搶佔AI顯卡龍頭地位

最近互聯網圈繞不開的一個話題，想必就是ChatGPT了。從推出到1億月活用戶，它只用了短短兩個月，成為有史以來用戶增長最快的一款互聯網應用。



互聯網行業似乎一直都不缺乏炒作的概念，從前幾年的虛擬貨幣、區塊鏈，到元宇宙、NFT，再到今年大放異彩的AI內容生成（AIGC）應用，我們見證了一波又一波的互聯網新浪潮。

其實，很多聽起來「高大上」的概念，也不過只是空中樓閣，距離實際應用還差很遠，熱度來得快去的也快。

但這次的ChatGPT似乎有所不同，它可以將結果可視化，讓人看到了實實在在的「生產力」，應用的想像空間也更大。

▼▼▼ChatGPT離不開GPU，強大顯卡是大功臣▼▼▼

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起底ChatGPT

為了探究這款產品爆紅背後的原因，我們做了一個小小的調查。 ChatGPT是美國人工智能公司OpenAI旗下的產品，而說到OpenAI，可就大有來頭了。

其創始人團隊陣容堪稱矽谷全明星，包括美國創業孵化器YCombinator總裁山姆阿爾特曼（Sam Altman）、PayPal聯合創始人彼得泰爾（Peter Thiel）、LinkedIn聯合創始人里德霍夫曼（Reid Hoffman）以及SpaceX CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）等矽谷科技領袖，可以說這家公司自誕生起就有了夢幻開局。

除此之外，OpenAI背後還有一個巨人——微軟Microsoft。據了解，微軟從2019年起，就深度參與了OpenAI旗下產品的開發，並累計向其註資超100億美元。

微軟Azure雲數據中心還協助開發團隊訓練ChatGPT的AI模型，成為OpenAI的獨家云提供商，並為該公司所有工作負載提供支持。

ChatGPT有多強大

ChatGPT能夠通過學習和理解人類的語言來進行對話，還能根據聊天的上下文進行互動，真正像人類一樣來聊天交流，其使用了Transformer神經網絡架構，也是GPT-3.5架構，這是一種用於處理序列數據的模型，擁有語言理解和文本生成能力。

尤其是它會通過連接大量的語料庫來訓練模型，這些語料庫包含了真實世界中的對話，使得ChatGPT具備上知天文下知地理，還能根據聊天的上下文進行互動的能力，做到與真正人類幾乎無異的聊天場景進行交流。

ChatGPT不單是聊天機器人，其還能進行撰寫郵件、影片腳本、文案、翻譯、代碼等任務。從目前的效果來看，其已經能覆蓋80%以上的會話場景和任務處理，且輸出的內容質量，比市面上同類產品明顯高了幾個台階。

值得注意的是，它是一個具備學習能力的AI模型。隨著會話次數的提升，它的能力也會逐漸增強。也就是說，用戶的反饋對它來說，就是最好的學習素材庫。

目前，微軟已將ChatGPT技術加入旗下的必應（bing）搜索引擎。

2月8日推出的全新版本Bing就已經引入相關技術，答案將不再需要苦苦尋找與篩選，而是由引擎智能生成，用戶可以直接獲得對應的答案。據其他媒體報導，微軟還計劃將GPT功能引入其Office套件，用於文本生成和問答，目前已經有一個OpenAI模型版本在Word中使用。

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AIGC賽道風口來臨？

從ChatGPT當下展現出來的特性，我們可以很清楚地看到，它能夠蒐集信息並根據邏輯對相應問題作出解答。

例如ChatGPT可以幫助程序員寫代碼，我們可以推斷，它比普通搜索引擎更加強大的地方在於：它不僅僅是直接檢索問題的答案，甚至可以整合已知知識，通過函數邏輯進行邏輯推理得出結論。

也就是說，ChatGPT的應用上限，是能夠解決一切依靠現有知識能夠回答的問題，包括通過事實輸出觀點。因而「北密歇根大學學生用ChatGPT拿下全班最高分，哲學教授驚呆」這種新聞也就顯得理所當然了。

近幾年的AIGC賽道，不可謂不火熱。

以DOLL·E2、Midjourney和Stable Diffusion為代表的繪畫型AIGC應用也異軍突起，能力越來越強大。

他們的作畫風格開始越來越多變，生成的圖片不再局限於抽象，而是能夠產出具體的人物/事件，畫出的作品也越來越符合邏輯。

前段時間，有一條新聞刷爆網絡——「男子用AI繪畫工具Midjourney生成的作品，在美國科羅拉多州博覽會的藝術比賽中獲得了第一名」

但隨著AIGC的發展，類似的新聞預計會越來越多。

NVIDIA超前部署AI

我們都知道，AI的發展遠不只是軟件層面的進步。其背後若沒有強大的算法、算力及硬件支撐，是寸步難行的，而NVIDIA對AI的發展做出了非常重要的貢獻。

大部分AI底層代碼都是基於NVIDIA CUDA這一通用並行計算架構。開發人員可以使用C語言來為CUDA架構編寫程序，所編寫出的程序可以在支持CUDA的處理器上以超高性能運行。

目前，CUDA3.0已經開始支持C++和FORTRAN。

此外，NVIDIA的深度學習（Deep Learning）技術也是AI產業起飛的功臣之一，深度學習指的是機器學習樣本數據的內在規律和表示層次，最終能像人一樣識別文字、圖像和聲音等數據，具有像人一樣的分析能力。

索泰全新一代Geforce RTX 40 系列產品，性能較前代產品得到全面飛躍。搭載全新Ada Lovelace 架構，以及更多的CUDA 核心，實現算力倍增。

索泰RTX 40系列顯卡除了支持DLSS3和光線追蹤等遊戲性能黑科技，在AI性能、深度學習、內容創作等生產力方面也毫不含糊。

想要暢快體驗最新的AI應用，亦或是想成為AI應用的開發者，索泰RTX 40 系列顯卡都能讓您如虎添翼，打開AI新世界的大門。

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