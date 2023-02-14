微軟將ChatGPT技術加進新Bing　科技專欄達人試後秒將Google冷落

多年前，Google搜尋引擎剛推出時，簡潔的網面設計以及從浩瀚網海瞬間檢索出資訊的本領，都令使用者驚異，也比當時市場上既有的搜尋引擎AltaVista和WebCrawler直覺、好用多了。如今，新版微軟搜尋引擎Bing挾著強大的人工智慧（AI）功能，再度激起這種嘖嘖稱奇的驚艷感。



紐約時報（NYT）科技專欄作家盧斯（Kevin Roose）說，他試用有AI加持的新版「必應」（Bing）後，就有這種感覺，促使他首次決定把桌機預設搜尋引擎改成Bing，取代長期使用的Google。

微軟Being搜尋變聰明了

Roose解釋，新版Bing迷人之處在於由OpenAI開發的AI軟體驅動，該公司就是當前熱門聊天機器人ChatGPT的創造者，2019年獲微軟初次投資，外傳今年微軟又加碼投資百億美元。微軟7日舉行的新產品發表會堪稱這個軟體巨人的「iPhone時刻」，新版Bing及其內建的AI技術吸引全場目光。Bing納入據信是GPT-4版的OpenAI軟體後變聰明了，不僅能以嶄新方式回答用戶查詢，還能與他們天南地北聊天互動。

微軟把最新AI技術進展融入市佔率長期低迷的Bing後，大有顛覆Google搜尋引擎市場霸主地位的氣勢（至少已逼得Google連忙推出自己的AI工具）。如果微軟Bing真能逆轉勝，將削弱Google搜尋市場龍頭地位，每年逾千億美元搜尋廣告營收也將流失一部分。

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新Bing長處、短處何在？

全新改版的Bing目前只對一小群測試者開放，暫時只能在安裝微軟Edge瀏覽器的桌機上使用。盧斯形容它「像是標準搜尋引擎與GPT式聊天機器人的混合體」。舉例來說，在新Bing搜尋列鍵入「擬一份蔬食晚宴菜單給我」，螢幕左方就會列出一連串食譜網站連結，附帶廣告；螢幕右側可見Bing的AI引擎開始打出完整的語句回應，通常還附註資訊來源的網站連結。

盧斯測試新版Bing後，確定其搜尋功能顯然比Google改良，甚至也比ChatGPT還強，畢竟這個聊天機器人儘管能力多多，但從來就不是為搜尋引擎用途設計。新Bing當然也有缺點，包括沒交代引用資料的出處，也不善於納入即時的資訊或事件。所以，ChatGPT或許能寫出以棒球為主題的優美詩句，或火速草擬一封急著向房東求助的電郵，卻比較不適合信任它告訴你上周烏克蘭發生何事，或新墨西哥州阿布奎基市哪裡可享用一頓美食。

微軟顯然看出ChatGPT有局限，因此採用自家專屬工具「普羅米修斯」（Prometheus），把OpenAI語言功能與Bing搜尋功能融合為一體，藉此解決了一些問題。大致而言，此技術從使用者要求中擷取搜尋字眼，再查看Bing的搜尋索引，然後把搜尋結果與自家語言模型結合起來，組建成一句反應。不論是微軟的示範或盧斯親自測試，都顯示Bing勝任眾多搜尋相關任務，包括擬定旅遊行程、腦力激盪出送禮點子、提供書摘和概述電影劇情等。

瀏覽器Edge也以AI優化

此外，微軟瀏覽器Edge納入OpenAI的技術後，變成超級強大的寫作助理。使用者只需在Edge鍵入某個一般性的話題，就能得到一段AI產生的文字、部落格貼文、電郵或發想清單，還能以五種語調呈現：專業的、隨性的、告知性的、興高釆烈的或幽默風趣的。使用者可把那文字直接貼進網頁瀏覽器、社群媒體App或電郵程式。

使用者也能和Edge內建的AI聊天，談論正在瀏覽的網站、索取摘要或進一步的資訊。微軟主管就示範AI如何到Gap網站、開啟上季財報的PDF檔，然後要求Edge把整份財報濃縮成幾個要點，並製作表格跟另一家服飾公司Lululemon上季財報作比較。幾乎在一貶眼間，AI都辦到了。

問題仍多 但給長期停滯的搜尋技術注入新生命

新Bing絕不完美，和ChatGPT一樣容易吐出一些自我感覺良好的胡說八道之詞，答覆品質也時好時壞，例如盧斯問一個簡單算術題：「一打雞蛋$0.24美元，1美元可買多少個蛋？」結果AI錯答「100個」，正確解答是50個。

另有其他問題，包括這種AI技術多快能發展出來並正式推出，還有運用AI語言模型回答搜尋查詢衍生出的著作權、歸屬和偏見等棘手問題。一個明顯問題是：如果使用者改用Bing，不需點擊連結仍可取得所需資訊，那麼仰賴Google帶進流量的出版商該如何是好？

話說回來，專注於這些工具的短處，恐怕就看不清其長處有多令人驚異。盧斯認為，就新Bing做對的事情而論，不僅稱得上是更好的搜尋引擎，還提供全新方式讓用戶與網際網路上的資訊互動，這帶來的重大意涵仍有待細細探究。

就眼前而言，有件事很明確：微軟和OpenAI攜手，讓多年停滯不前的搜尋引擎再度變得有趣起來。

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