微軟Bing推出全新AI繪圖功能Image Creator　輸入文字即生成圖像

微軟去年 10 月將AI 繪圖功能整合進必應（Bing）搜索，推出了 Image Creator。用戶可以通過輸入文本描述來生成圖片。多位用戶反饋，這一功能已經擴大開放試用，但顯示仍然為預覽版本。



Image Creator 是微軟在 2022 年 10 月推出的產品，基於 OpenAI 開發的 DALL-E 2 圖像生成技術。

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據微軟官網介紹，「Image Creator是一款可幫助用戶使用 DALL-E 生成圖像的產品，得到文本提示後，AI 將生成一組與該提示匹配的圖像」 。

這也就意味着，用戶使用整合了 Image Creator 的必應搜索時，輸入文本描述即可由 AI 生成圖片。用戶還可以對圖片進行編輯、保存和分享。

據了解，目前 Image Creator 僅支持英語提示，但微軟方面表示未來將支持其他語言。據了解，Image Creator 還將與微軟 Edge 瀏覽器進行整合。

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