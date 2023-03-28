平板電腦的5大實用功能　除咗睇劇仲可以剪片　大屏寫筆記更方便

手機、平板電腦和手提電腦幾乎成為現在大學生以及打工人的標配三件套了，手機和手提電腦的使用場景就不用說了，日常上班上課都會用到，功能很多。但是對於平板電腦，很多人卻只知道用來看劇，最常用的平板電腦軟件也就是影片平台其實平板電腦的實用功能還有很多，學習、工作和娛樂各個方面都能兼顧。



本文就就歸納了5個平板電腦的實用功能，幫助小伙伴們更深度的使用平板電腦，「榨乾」平板電腦的剩餘價值。

▼▼▼平板電腦的5個實用功能▼▼▼

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1）手寫筆記

很多平板電腦都會配備一根手寫筆，這兩個設備在一起就是一個強大的手寫筆記本。平板電腦集合了多媒介的功能，可以一邊手寫，一邊錄音，利用平板電腦中的筆記App：Notability，可以做到手寫筆記和錄音的內容同步。

2）練習插畫

用平板電腦來練習畫畫是非常合適的了，可以使用Procreate這個APP進行學習，筆觸的顏色、粗細以及種類選擇都非常多。而且現在網上還有很多學習的教程，畫的好了也許能當個副業或者主業。

3）用來剪輯影片

平板電腦也可以用於輕量級的生產力任務，像一些短影片vlog完全可以用平板電腦來剪輯。iOS平板電腦（iPad）可下載lumafusion影片剪輯軟件，功能很多，可操作性強，能夠接近桌面端的剪輯軟件的效果。

4）文檔編輯

平板電腦可以通過文檔編輯應用程序創建和編輯文檔，如Word、Excel和PowerPoint等，方便用戶在不方便使用電腦的情況下進行工作。平板電腦對於辦公軟件的適配也是比較好的，不會出現手機上展示不全的情況。

5）大屏玩遊戲

像王者榮耀這種不支持在PC端玩的遊戲，用平板電腦會有更好的遊戲體驗。除此之外，平板電腦還支持各種遊戲應用程序，用戶可以通過平板電腦電腦玩各種類型的遊戲。而且平板電腦也不用像手機一樣考慮功耗、散熱問題。

除了這五點，在平板電腦還可以練字、做思維導圖，上網課、讀電子書等等。下次再打開平板電腦的時候，可以試試其他功能哦。

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