OPPO新平板Pad 2備9500mAh大電池 預計3月與OPPO Find X6同發布
撰文：中關村在線
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OPPO的平板電腦型號為OPD2201的產品已通過3C認證，配備了67W充電器，很可能是此前曝光的OPPO Pad 2。
根據公開的訊息，該產品的生產廠為惠州市海盈電子科技有限公司，首次發證日期為2月10日。
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據悉，OPPO Pad 2已於今年1月通過藍牙SIG認證，支援藍牙5.3。此外，OPPO Pad 2的規格已經被曝光，將採用11英寸2800×2000分辨率144Hz刷新率LCD屏幕，搭載聯發科天璣9000移動平台，內置9500mAh電池，支援杜比視界、HDR 10+，並支援67W快充。預計OPPO Pad 2將會在今年3月與OPPO Find X6系列一起發布。
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