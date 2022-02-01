小孩用手機、平板好驚亂撳碌爆卡？6招Android家長監護功能幫到手

智能手機是現代人不可或缺的通訊工具，但卻也因此衍伸出了不少社會現象。其中，孩童的「手機成癮」及「遊戲沉迷」問題，成為了父母的一大挑戰，甚至曾出現過因小孩子不懂節制，所以狂刷家長信用卡，購買手機遊戲虛擬寶物，導致大量無謂支出的事件發生。



負責 Android 系統開發的科技巨頭 Google，為了關懷下一代的生理與心理健康，以及方便家長管理小朋友的手機使用時間和權限，在近期上線了十分值得一用的「Family Link」兒童監護工具，不僅整合了 Google Play 家長監護功能，甚至能完全掌握小朋友玩手機、用手機的時間、方式和型態。若是在同一個裝置上，大人與小孩需要分享使用，則能考慮 Android 內建的多使用者模式，達到分隔管理的目標。讀者只要隨著教學，按步驟設定完畢後，無論是用於小朋友身上，或者是其他情境如外人借用自身手機等，其實都非常適合。

招式1：同一裝置建立多使用者帳戶，大人、小孩清楚分隔

對於較低年齡的小朋友來說，由於家長通常不會這麼快給予孩子手機，所以大多都採取「共享」方式，來讓手機、平板等裝置，成為子女的「數位保姆」。此時，Android 4.3之後版本新增的「多使用者帳戶」，就能夠派上用場。多使用者帳戶顧名思義是開一個新的分身，給共享裝置的孩子獨立使用空間，無論是 App、Google 帳號、照片、影片、音樂等，甚至解鎖密碼和指紋，通通能與家長區隔開來，避免雙方的資料互相受到影響。若大人在手機或平版中，裝有工作用的重要資料，或者是兒童不宜的應用程式，透過追加一個新的使用者，將能有效避免孩子，因為使用同一個帳戶而接觸到不該碰的東西。

招式2：為孩子手機綁定Family Link，讓家長全面管理

近期上線的 Google Family Link 是一個強大的家長監護工具，家長端可以在 Android、iOS 的App，甚至透過網頁方式，為子女端的 Android 手機進行設定。Family Link 能管理的手機權限可謂無所不包，從基本的限制 App下載、程式刷卡內購阻擋，一直到追蹤孩子手機的 GPS 定位，透過此工具通通可以辦得到。由於 Family Link 的功能實在太全面，所以設定過程較為複雜，所以筆者建議有需求的讀者，最好同時操作自己和小朋友的手機，兩台裝置擺在旁邊且確保網路暢通，才能順利完成綁定。要特別注意的是，Family Link 家長端的手機版本要求為 Android 4.1 或 iOS 9以上，但子女端的智慧型裝置則必須執行 Android 5.1以上，官方則建議孩子的手機最好運行 Android 7以上系統，才可以獲得最佳的監護體驗。

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招式3：防止內購刷爆卡片，下載App前讓父母審核

完成監護工具的綁定後，接下來的操作將通通於家長端的 Family Link App 中進行。首先，Family Link 最重要的功能，莫過於是管理子女端手機的 App 下載和安裝權限。由於該監護工具與 Google Play 商店深度整合，所以無論是下載、安裝甚至購買 App，都可以設定成先通知家長端手機，要求管理員准許後才能安裝的方式，藉此避免孩子接觸到不適合的應用程式。除此之外，限制內購功能可以有效防止小朋友因為購賣手機遊戲內的虛擬道具，而讓信用卡出現無謂消費。所有的 App 下載、安裝、購買通通都會紀錄於家長端手機，時時刻刻方便掌握孩子的裝置使用情況。

招式4：隱藏App避免孩子使用，就連特定網站也能封鎖

在使用 Family Link 綁定子女的手機時，理論上家長應該已經做過一次已安裝 App 的審核，但其實在設定完成後，還是可以透過家長端App來更改此設定，讓指定的 App 出現在子女手機中，或者隱藏其他 App 避免孩子使用。要注意的是，透過 Family Link 隱藏 App 並不代表該程式被移除，其資料依然存在，只是圖示從手機中消失。Family Link 也可以控制子女手機中 Chrome 瀏覽器的網站封鎖名單，避免讓孩子接觸到不適宜的網站，家長也可以乾脆設定白名單，讓孩子只能瀏覽某些特定網頁。

招式5：安排裝置使用時間上限，讓孩子乖乖去睡覺

為孩子設定手機使用時間上限，是避免小朋友沉迷於遊戲、觀看影片甚至上網過量的最佳方法。Family Link 中擁有非常彈性的時間設定功能，並且透過兩種方式來管理子女的裝置使用時數。第一個是「每日上限」，直接排定孩子一週內，每天能夠操作手機的時間，若是超過規定，裝置會被鎖定無法繼續使用。若是家長不想管控得如此嚴格，則能利用「就寢時間」功能，限定裝置在每天的哪個特定時段無法使用，特別適宜用在子女每晚必須上床睡覺，或是寫作業時避免分心玩手機的情況。值得一提的是，這兩種規範方式並不衝突，可以同時進行設定搭配應用。

招式6：透過GPS定位子女位置，移除監護一點就通

Family Link 手機監護工具除了控制 App 安裝、下載，以及規範手機的整體操作時間外，還可以當作保障子女安全的工具。雖然說市面上透過 App 追蹤孩子定位的應用程式並不少，但 Family Link 因為深度整合 Android 手機功能，所以監控效果及穩定性，可以說比起其他額外安裝的 App 都來得更好，也更不容易被孩子無心或有意的關閉。此外，雖然 Family Link 功能強大且要求權限繁雜，但要移除其實非常簡單，若小朋友已經養成良好的數位習慣，不妨在適當時機解除監護，讓孩子能夠自由使用手機，也能增進親子間的互信關係。

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