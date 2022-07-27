平板電腦到底是生產力還是戰鬥力？　「移動化」是優點亦是缺點

白天握著手機，晚上抱著平板，這正成為許多人的習慣。一台平板電腦可以陪你從廚房到客廳，再從客廳到臥室，雖然它能做的手機也能做，但大屏就是對人有致命的吸引力。追劇、看影片、聊天、打遊戲，平板相對於手機，天然有體驗加成。



在這種「加成」面前，越來越多的人入手平板電腦。也因此，在手機銷量逐月下滑的情況下，平板電腦出現了同比高增長態勢。一季度手機市場同比下降14.1%，平板電腦市場卻同比增長了8.1%。

你看大家都在問「年輕人為什麼不換手機了」，同時也在討論「平板電腦到底是生產力還是戰鬥力」。

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1）居家娛樂需要「戰鬥力」

目前來看，平板電腦的銷量是由疫情直接刺激的，這個刺激一方面是來自於居家辦公的需求，另一方面是來自於居家娛樂的需要。

這也是許多用戶購買之前會糾結的地方，理清這個問題，可以看一看大多數用戶的選擇。

來自IDC的報告顯示，中國平板電腦的家庭保有率在2021年只有19%。但到了2022年，疫情較嚴重的深圳、上海和北京等一線城市平板電腦的家庭保有率已經接近80%，趨於飽和。

購買平板電腦的用戶基本都是以家庭為單位，這說明許多人購買平板電腦的核心需求是為了娛樂：戰鬥力。承接疫情期間居家辦公需求的，是出貨量幾倍於平板的PC電腦。

2）生產力不足，敗事有餘

不過，受廠商營銷的影響，平板電腦仍然跟「生產力」成功掛鉤。似乎，一款平板不僅能完美勝任電腦上的工作，還能帶來翻倍的效率。

目前來看，平板電腦確實能幫助一些職業提高效率。比如幫助寫文字、作圖等工作的自由職業者隨時隨地辦公，而且有人已經在這樣實踐並且從中受益。

對於大部分人，平時工作中充斥著做圖製表，平板已經很難勝任，更別提那些需要專門軟件的工種。

平板電腦「生產力不足」之處不僅在於軟件適配率低，它的缺點正是由於它最大的優點「移動化」帶來的。

由於不存在「桌面」，它無法有效地管理文件，你也就無法快速的找到一個文件並且把它分享出去。在電腦上的一個簡單的「拖拽」動作，在平板上成了拖慢工作節奏的短板。

結論

沒有「桌面」的平板天然擁有的是一個「窗口」，它的任何一個窗口上都有內容，因此它是天然的瀏覽工具，追劇、刷視頻、聊天、打遊戲，提供「戰鬥力」加成。

雖然平板不適合文件管理，但得益於它的瀏覽工具屬性，它適合知識管理。也就說，「平板電腦到底是生產力還是戰鬥力」，關鍵取決於你把時間分配到哪裡。

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