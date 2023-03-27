Windows 10/11內置截圖工具會洩私隱　微軟建議大家用第三方軟件

安全研究人員David Buchanan最近發現，Windows內置的截圖工具存在一個漏洞。



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當用戶保存並裁剪截圖後，被裁剪的敏感訊息並沒有完全刪除，駭客可以通過簡單的代碼還原出被裁剪掉的內容。這個漏洞在Windows 11的「Snipping Tool（剪取工具）」和Windows 10上的「Snip & Sketch（剪取與繪圖）」中都存在。

這個漏洞讓用戶的隱私安全面臨了威脅，特別是當截圖包含敏感訊息如賬號、地址等時。Google Pixel手機上的圖片工具Markup也發現了相同的問題，Google正在積極修復。

微軟發言人Rachel Tougher表示，公司已經獲悉這個漏洞並正在調查中，將盡全力保護客戶的隱私安全。現在，建議用戶在截圖敏感訊息時，先使用第三方工具進行處理。

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