OpenAI成為科技界最熱門初創公司　微軟將AI整合到Bing搜尋引擎

目前矽谷最熱門的初創公司是 OpenAI,它是由微軟支持的 ChatGPT 開發商。ChatGPT 是一個備受關注的聊天機器人,它可以寫詩、寫大學論文,甚至可以寫一行程式代碼。



特斯拉老闆 Elon Musk 是 OpenAI 的早期投資者,根據報導,微軟正在洽談要增加 10 億至 100 億美元的初始投資,以挑戰目前Google主導世界的搜尋引擎。

+ 23

如果目標達成一致,這家 Windows 製造商的注資將使 OpenAI 的估值高達 290 億美元,在亞馬遜、Meta 和 Twitter 等主要公司削減成本和裁員之際,它成為了科技界罕見的成功。

Wedbush Securities (美國私人投資公司)的分析師 Dan Ives 表示:「微軟顯然在這方面非常積極行動,它不會在可能改變遊戲規則的 AI 投資上落後。」

在 ChatGPT 發布之前,OpenAI 的 Dall-E 2 已經讓技術宅們驚嘆不已,該軟體可以通過簡單的指令創建數字圖像。

微軟毫不掩飾其對 AI 的野心,他們已將 Dall-E 2 整合到其多個應用程式中,根據彭博社的一份報告,現在這家科技巨頭希望將 ChatGPT 套用到其 Bing 搜尋引擎中,以與Google競爭。

自從去年 11 月推出 ChatGPT 以來,這個聊天機器人強大功能引起了網路用戶的好奇與著迷。

它能夠在幾秒鐘內依據廣泛的主題制定出詳細的、接近人類思考出的答案,但這也不免讓人擔心它容易被用於學校作弊或是濫用在製造虛假訊息。

公司未來策略

軟體公司 OneReach.ai 的創始人、AI 專家 Robb Wilson 說,OpenAI 能取得令人驚喜的成功部分要歸功於 OpenAI 巧妙的營銷策略,它讓非專業人士也能接觸到它的研究。

Wilson 說:「讓技術人員可以使用這項技術是一回事,但是在聊天用戶界面中提供這種技術,並允許非開發人員開始使用它,這就引發了一場對話。」

OpenAI 成立於 2015 年底,由 Sam Altman 領導,他是一位 37 歲的企業家,也是新創育成中心 Y Combinator 的前總裁。

該公司從一開始就依賴著名投資者的財政支持,包括 LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman、投資人 Peter Thiel 和 Elon Musk——這位億萬富翁在 OpenAI 董事會任職至 2018 年,後來離開並專注於電動汽車公司特斯拉。

OpenAI 這家初創公司還依賴於 Ilya Sutskever 領導的計算機科學家和研究人員組成的團隊,Ilya Sutskever 是前Google高管,專門研究機器學習。根據到 2021 年的公開資料,其員工人數約為 200 人。

目前,儘管 ChatGPT 令人們非常好奇,但該公司尚未找到實現財務獨立的途徑。

這家初創公司剛成立時是屬於非營利性質的,2019 年成為一家「有利潤上限」的公司,以吸引更多投資者,本週聯合創始人 Greg Brockman 表示,ChatGPT 的付費版本正在開發中。

對於一家支出過高的公司來說,尋找資金來源似乎是必要的。

在 12 月初與 Musk 的 Twitter 交流中,Altman 承認 ChatGPT 上每次與聊天機器人的對話都會花費 OpenAI 幾美分。

據馬里蘭大學計算機科學系副教 Tom Goldstein 估計,該公司每天為其機器人支付 10 萬美元,即每月約 300 萬美元。

Goldstein 表示:「如果 OpenAI 與為初創公司提供遠程計算服務的微軟合作,將可以降低成本,但無論哪種方式,仍然都不便宜。」

資料來源:

Hoffman, D., (16 January 2023). The Genius Strategy That Made OpenAI The Hottest Startup in Tech. ScienceAlert



延伸閱讀:AI 聊天機械人ChatGPT 打Code、寫情書輕而易舉 比Siri更強大?▼▼▼

+ 26

【本文獲「明日科學」授權轉載。】