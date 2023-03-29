ChatGPT救命｜人工智能的發展藍圖中，包含了對社會各大範疇的助益，其中當然有醫療方面的用途，但誰又想到，現在已經紅遍網絡的聊天機械人、OpenAI 旗下的 ChatGPT 已經可以投入實用，並救回現實中的一條寶貴性命？



獸醫無力診斷、主人求問 ChatGPT

Cooper，一位寵物主人，早前在 Twitter 上發帖自述他養的一隻狗 Sassy 早前被診斷患上了蜱傳病，並伴有貧血。經過一段時間的治療後，狗狗的狀況看似有所好轉，但沒過幾天，狗狗的狀況又急轉直下，貧血情況更嚴重，令牠牙齦蒼白、沒有一點血色。

Cooper 的寵物狗 Sassy（圖 Twitter）

Cooper立即將 Sassy 帶回獸醫處，但醫生在進行多次的血液測試後仍無法給出診斷結果，最後只能建議 Cooper：「不如再等一等」。

對於大部分寵物主人來說，寵物並非僅僅是一條簡單的生命，而是勝似親人的存在。Cooper 也不例外，他完全無法接受醫生的這個建議，準備帶 Sassy去第二家醫院求診，但與此同時，他想到了 ChatGPT 背後的最新模型 GPT-4。

GPT-4 在發布時同時公佈了一項醫學知識測試結果，該測試由美國醫師學會開發，最終它答對了75%的問題，相比上一個版本 GPT-3.5 有多達 22％ 的進步。

GPT-4 在發布時同時公佈了一項醫學知識測試結果，最終它答對了75%的問題（圖 OpenAI）

Cooper 心想，GPT-4可能真的很擅長診斷疾病。於是，當天他將狗狗從第一次發病開始的症狀、治療過程以及每次的血液檢測報告都輸入了 ChatGPT Plus 內的聊天窗口（目前只有 Plus 用戶可以用到最新的 GPT-4）。

ChatGPT 面對 Cooper 的首先開出了「我不是獸醫」的免責聲明，隨後表示「可以試著幫助你分析血液報告，告訴你可能發生了什麼事」。根據 Cooper 提供的報告，ChatGPT 從其中一次的測試中找到了三項異常，並告訴 Cooper 這些結果顯示早前的治療或未能起效，推論狗隻很有可能還有其他問題導致貧血，當中包括了免疫介導性溶血性貧血（IMHA）。

ChatGPT 推論狗隻很有可能還有其他問題導致貧血，當中包括了免疫介導性溶血性貧血（IMHA）（圖 Twitter）

由於在前一所醫院已經排除了其他感染以及內出血，Cooper 認為 IMHA 是當時唯一符合的猜測，故當他到達第二所醫院時，他就直接引導醫生向 IMHA 方向診斷，結果在檢驗過後果然確診為 IMHA，而在對症下藥之後，Cooper 的寵物狗亦告痊癒。

GPT-4 不比 Google 好？Cooper 案例引討論

在狗狗病痊後，Cooper 決定在 Twitter 上分享這個故事，以便其他寵物主人也能從中受益，但網民的評論卻呈兩極。

有的人指 Cooper 狗隻患的 IMHA 並非奇難雜症，只是第一位獸醫未能成功診斷，而 ChatGPT 只是「碰巧」成功提出解決方案。甚至有人提出，只要肯 Google 一下 Cooper 提供的症狀，亦可以很快地得出同樣的診斷結果。

不過 Google 與 ChatGPT 的分別，在此亦被人拿出來進行討論：Google 作為搜尋引擎，本身並沒有任何責任提供最準確的資訊，而是直接拋出符合關鍵字的結果，例如你在 Google 查詢「頭痛」，它就會拋出「腦瘤」；反觀 ChatGPT，它就會對檢驗報告中的各項數據進行比對，然後提出「頭痛可以源於多種因素」、再列出相近病症的症狀，建議用戶如果多點符合的話就要盡快求診。

由此可見，人工智能的潛力除了其「知識水平」以外，還要考慮它可以全盤思考、可以為人類涵蓋更多方位的能力，雖然目前社會正討論人工智能可能取代人類的工作，然而從另一角度而言，只要使用得宜，它們仍然是非常好用的工具。