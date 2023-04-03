網紅扮癌｜在人人都可以成為名人的網絡世代，不少人為了搏取眼球、點撃率而不惜做出各樣出格行為。近年在中國內地網絡圈，更有不少人為了流量，而決定假扮慘情以利用網民的同情心，日前一位微博博主的患癌自述影片就引起了軒然大波。



25 歲網紅拍片自揭患癌、最後0.1秒劇情反轉

一名網名為「金洋Jyan」的 25 歲美妝博主在中國內地微博上載了一段影片，透露他被查出肝癌（圖 微博）

在 3 月 30 日，一名網名為「金洋Jyan」的 25 歲美妝博主在中國內地微博上載了一段約 8 分鐘長的影片，內容開始時他展現了從前所沒有的沉重情感，並表示要說一個消息，只有幾個好朋友知道、連身在老家的父母都未曾知曉 － 他在體檢時被查出肝癌。

在影片中，金洋透露醫生告訴他治愈率不高，且想不通為什麼自己會得這種病。此影片的效果相當像真，除了金洋自己的自述鏡頭之外，還展示了他的求診影片紀錄、體檢報告和複查結果。

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在影片發佈的一日之內，已經被不少網民留意及轉發，播放量也迅速攀升到2000多萬次，甚至令帶動了「為什麼癌症一發現就是晚期」這個話題上了微博熱搜。

在影片的留言區，除了有來自金洋粉絲的問侯，亦有不少網民湧入表達祝福，但在一段時間後，有眼尖的網民發現在影片最後的最後，加入了一幀「聲明」（真的只有一幀，時長不過 0.11 秒），表示「本期視頻內容純屬虛構」，而在此之前，整段影片都沒有任何「虛構」字樣。

有眼尖的網民發現在影片最後的最後，加入了一幀「聲明」，表示「本期視頻內容純屬虛構」（圖 微博）

此聲明被越來越多人截圖散布後，很多人認識到，這其實是一個假故事，是金洋為了吸引眼球和流量而拍攝的，此種做法立刻引起了很多人的反感和批評，甚至有人認為是對癌症患者和家屬的不尊重和傷害。

金洋在事情發酵半天之後始覺事態嚴重，主動將影片下架，並連續上載兩篇道歉聲明，指他只是想要引起社會對癌症年輕化趨勢的關注才會以第一身視角拍攝影片。事件最終引來微博官方出面處理，但暫時只有對金洋作禁言處分。

內地網絡「擺拍」成風、3 宗賣慘事例成經典

有消息指中國內地網信辦就事件約談了微博等相關平台，督促網站平台加強打擊造謠傳謠、不擇手段蹭熱點、毫無底線博眼球等問題的力度。

事實上，當前內地全網正在開展《清朗·從嚴整治『自媒體』亂象》專項行動，專項行動開展一個月以來，新浪網、網易網、搜狐網、鳳凰網、騰訊網、新浪微博、抖音、快手、百度、豆瓣網、秒拍等重點網站平台已清理違規信息 48.5 萬餘條、處置違規賬號 7.6 萬餘個。

連政府部門都要出手整治，顯示內地網絡「擺拍」、「賣慘」已經形成一片歪風，就在過去一年，就已經有多宗「經典」，其嚴重程度不比金洋低👇👇👇

【1】操控老人直播賣慘撈打賞

2022 年中，直播平台突然出現了大量由老人家當直播主的直播頻道，的直播背景非常簡陋，很多就是破屋一間，直播間介紹語都寫在破爛紙板上，家裡不是有聾啞兒女就是有殘疾孫輩，還動不動就背上了巨額債務。

如此慘情，當然就引來大批網民觀看直播與打賞，後來才發覺這堆老人直播間是有人在背後有組織操控，利用網民同情心以及老人不諳科技的盲點，以極低額報酬聘請老人進行超長時間直播，並從中撈取打賞利益。

【2】抖音網紅假扮被家暴

在 2023 年 2 月，安徽阜陽市一名譚姓女子最近於抖音個人帳戶「阜陽敏姐」上載一閉路電視片段，聲稱在家中被前夫暴力毆打，片中所見，前夫大力推跌譚女，又向她拳打腳踢。

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然而在影片引起公眾關注後，當地公安介入調查，發現片段純屬為「吸粉」而上載的擺拍，在其後完整的閉路電視片段中，可見譚女與前夫有事先作出討論，前夫更詢問何時要拍攝片段。

【3】黑馬情侶拍片扮節儉

2023 年 3 月，內地出現一對「黑馬情侶」，據頻道主人聲稱，他們為一對大學生情侶，為了省錢二人共用生活費，並將每月開銷控制在 1500 人民幣內，省錢的方式主要是兩人共吃一份飯、縮減護膚、衣物、娛樂開支等，在影片中女生被塑造成餓到皮黃骨瘦的模樣，甚至連吃一頓肉都要「獲得男友批准」。

在「黑馬情侶」的事情公開之後，有網民質疑，在學校提供特價菜、兩人不斷有各種兼職收入情況下，他們至少可以過上溫飽不愁的生活，應該不至於在影片中顯示般拮据；結果在網民追查之下，發現「黑馬情侶」在現實中的生活並不如拍片時所講的節約，而且還身穿貴價名牌，顯示「黑馬情侶」其實又是另一個扮慘搏點擊的頻道而已。