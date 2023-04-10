AI繪圖涉侵著作權　3位藝術家提出訴訟　是否侵權仍有待商榷

「AI」絕對是近期最熱門的科技話題，除了這陣子備受關注的「ChatGPT」外，先前「AI繪圖」技術也曾造成許多討論，能夠模仿各種畫風並在短時間內完成畫作的科技讓人驚嘆連連，不過也因此衍生許多爭議。近日美國便有3位藝術家，因為自己的創作風格在未經同意下遭AI模仿，決定控告AI繪圖軟體侵害著作權。



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創作風格未經同意被AI模仿！3名藝術家提出訴訟

據《The Verge》報導，藝術家 Sarah Andersen、 Kelly McKernan及Karla Ortiz 3人認為AI繪圖軟體在未經原創藝術家的同意下，透過網絡抓取他們的作品，以這些圖片資料訓練AI，讓繪圖工具學習各種畫風。然而作品受到模仿的藝術家們，認為這樣的行為已經是一種對著作權的侵害，針對 Stable Diffusion、 Midjourney的創建者Stability AI以及 AI藝術生成器DreamUp的平台DeviantArt提出訴訟。

藝術家們認為這是一種「藝術竊盜」（Art Theft），創作者努力多年成就的藝術風格在短時間內就被AI模仿，甚至AI軟體還可以指定生成特定藝術家風格的作品，更被認為是「身分竊盜」（Identity Theft）。此外，這樣的行為更可能阻礙許多新銳藝術家未來的發展。

AI創作都是「從0開始」？是否侵權有待商榷

該訴訟由身兼印刷工作的律師Matthew Butterick及律師事務所Joseph Saveri Law Firm提出。不過有人認為，這些藝術家和提出訴訟的律師們並不了解AI運作的模式，表示AI的所做的是將圖片中的資訊數字化，以此讓AI了解並學習各種創作呈現方式，並建構成AI才能辨識的模型，根據這些資訊從0開生成新圖片，並非直接將藝術家的原作品轉換另一張圖，因此是否真的有侵害著作權，仍有待商榷。

延伸閱讀：花100小時完成作品卻被指是AI畫圖 繪師感嘆：人類畫師沒尊嚴

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