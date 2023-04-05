手機問世50週年　從語音通話到智能電話　你的第一部手機是什麼？

如今，我們已經習慣了把一款整個正面都是屏幕的電子設備稱為「手機」，並在幾乎所有生活場景中使用它來辦公、社交和娛樂。



然而，回到50年前的1973年4月3日，摩托羅拉的工程師馬丁·庫珀（Martin Cooper ）在紐約第六大道震驚了世界：他拿出了人類歷史上的第一台手機，並打出了第一通移動電話。

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據庫珀後來的回憶，他在電話中自豪地告訴競爭對手貝爾實驗室的同行，他正在使用一部「個人、手持、便攜式的手機」打電話。但電話那頭一片沉默，「我想他是在咬牙切齒。」庫珀回憶道。

這款原型手機與現代手機在通信技術原理上沒有太大區別，都是將聲音轉換為電信號，通過無線電波傳輸到基站，最終傳遞到對方手機上。但是，它不能發短信，也無法像現代手機一樣拍照、上網或播放視頻等。

11年後，商業化的摩托羅拉DynaTAC 8000X手機正式推出。這款手機現在價值約為9500英鎊（約93萬港元）。

50年後的今天，幾乎所有的手機都可以超越庫珀在紐約第六大道掏出的那台手機，但正是這款里程碑式的原型機為移動網路的時代奠定了基礎。

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