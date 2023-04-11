iPhone15 Pro模型實物流出｜曝機側按鍵有2大升級　最新傳聞總匯

撰文：獲殼依毒間
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iPhone 15 Pro 模型實物流出｜Apple 在每年 9～10 月其間都會推出新一代的 iPhone 智能手機，雖然近年新作被指新功能較少，但依然有不少人期待 iPhone 15 系列、尤其是當中 Pro 型號所的新功能和設計。
而在多次的網上傳聞以及流出之後，稍早前我們終於首次見到有與 iPhone 15 系列相關的「實物」曝光！

iPhone 15 Pro 鑄模模型實物流出

此前的流出大多只有文字，或是另外繪製的效果圖片（圖 MacRumours）
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在此前關於 iPhone 15 系列的傳聞，絕大多數都是爆料大神們的文字訊息，最接近實物的也就只有外媒根據流出的機身數據所製作的 CAD 3D 模型，但早前在國內的影片平台抖音之上，就有人上傳了一段影片，雖然只有短短 14 秒，但就展示了據說為 iPhone 15 Pro 的實機模型，是歷來首次見有可拿上手的「實物」流出。

從影片中展示的模型外觀判斷，此模型大機會為配件廠商用於試製 iPhone 15 Pro 外殼等配件時所用到的實機尺寸鑄模，模型的外觀與此前傳聞中的 iPhone 15 Pro 沒有太大出入，但最大特點是位於機身左側的音量鍵由過去歷代的兩鍵分開，改成一整個長型按鍵；另一方面，本身位於音量鍵之上的靜音撥鍵，據講亦會變成一個全新的按鍵。

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此前已經有傳聞指出 Apple 將會在 iPhone 15 Pro 系列機種之上首次淘汰實體鍵，改用帶有震動回饋的固態觸控鍵（即類似 MacBook TrackPad 的做法），當中除了音量鍵之外，承傳多代的靜音鍵亦會變成可以自訂功能的動作鍵。

iPhone 15 系列最新傳聞整合

今次的實物模型流出，所透露的新訊息其實不多，然而亦能與過去的網上傳聞互相引證，例如 iPhone 15 Pro 的背面也採用了彎曲的邊緣設計，同時亦保留了上代 iPhone 14 Pro 系列的 Dynamic Island 等等，預料 USB-C 插槽亦將在今代正式出現在 iPhone 15 系列之上。

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