iPhone 15 Pro 模型實物流出｜Apple 在每年 9～10 月其間都會推出新一代的 iPhone 智能手機，雖然近年新作被指新功能較少，但依然有不少人期待 iPhone 15 系列、尤其是當中 Pro 型號所的新功能和設計。

而在多次的網上傳聞以及流出之後，稍早前我們終於首次見到有與 iPhone 15 系列相關的「實物」曝光！



iPhone 15 Pro 鑄模模型實物流出

此前的流出大多只有文字，或是另外繪製的效果圖片（圖 MacRumours）

在此前關於 iPhone 15 系列的傳聞，絕大多數都是爆料大神們的文字訊息，最接近實物的也就只有外媒根據流出的機身數據所製作的 CAD 3D 模型，但早前在國內的影片平台抖音之上，就有人上傳了一段影片，雖然只有短短 14 秒，但就展示了據說為 iPhone 15 Pro 的實機模型，是歷來首次見有可拿上手的「實物」流出。

從影片中展示的模型外觀判斷，此模型大機會為配件廠商用於試製 iPhone 15 Pro 外殼等配件時所用到的實機尺寸鑄模，模型的外觀與此前傳聞中的 iPhone 15 Pro 沒有太大出入，但最大特點是位於機身左側的音量鍵由過去歷代的兩鍵分開，改成一整個長型按鍵；另一方面，本身位於音量鍵之上的靜音撥鍵，據講亦會變成一個全新的按鍵。

此前已經有傳聞指出 Apple 將會在 iPhone 15 Pro 系列機種之上首次淘汰實體鍵，改用帶有震動回饋的固態觸控鍵（即類似 MacBook TrackPad 的做法），當中除了音量鍵之外，承傳多代的靜音鍵亦會變成可以自訂功能的動作鍵。

iPhone 15 系列最新傳聞整合

今次的實物模型流出，所透露的新訊息其實不多，然而亦能與過去的網上傳聞互相引證，例如 iPhone 15 Pro 的背面也採用了彎曲的邊緣設計，同時亦保留了上代 iPhone 14 Pro 系列的 Dynamic Island 等等，預料 USB-C 插槽亦將在今代正式出現在 iPhone 15 系列之上。

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