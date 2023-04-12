消費券 2023 八達通／Tap & Go／WeChat／Alipay／PayMe／BoC Pay 懶人包｜香港政府早前宣布將發放 ＄5000 消費券，新一輪之消費券依然要分期領取，而 2023 年首階段、即額度＄3000 之消費券將於 4 月 16 日派發。

各平台的收款手續都各有不同，以下《香港01》記者就為大家一一羅列，讓大家可以預早準備好、4 月 16 日即收即用消費券。



WeChat／Alipay／PayMe／BoC Pay領消費券：手續最簡單

2023 首階段消費券的發放安排與上年度的第二階段類似，同樣不需要市民作額外登記，即會在 4 月 16 日當日注入上年度登記的電子錢包戶口，故手續會相對較為簡單，尤其是WeChat／Alipay／PayMe／BoC Pay 四個支付平台，只要 4 月 16 日 00：00 時間一到，＄3000 消費券的錢會自動加入，合資格登記人只需開啟 Apps 便可使用消費券。

另外各 Apps 亦會透過應用程式推送通知／SMS 手機／電郵等方式，提醒合資格登記人消費券已發放到其帳戶內。

在消費券派發完成後，WeChat Pay／Alipay HK／PayMe／BoC Pay 都會推送通知用戶消費券金額已經進入 Apps 錢包之內，準備好用來消費（圖 政府宣傳片）

除了錢不能轉換成現金，WeChat Pay、AliPay HK、PayMe 以及 BoCPay 的用戶消費方式亦與平時沒有太大不同，只需要商戶支援相關的支付工具就可以利用消費券付款。

而在消費層面上，Alipay HK 及 WeChat Pay 因為有乘車碼／易乘碼，可以將消費券用於公共交通工具（留意並沒有交通津貼），動用消費券的手段更多元化，反觀 PayMe 以及 BoCPay 在這方面就明顯遜色。

以 Tap & Go 領消費券：日常使用須預先加卡入手機

有不少用戶是衝著 Tap & Go 可以當成記賬卡（Debit Card）使用，才決定用 Tap & Go 登記領取消費券，打算之後可以方便用於大額消費。

然而從之前的經驗中所知，Tap & Go 的消費券在 2023 年 4 月 16 日發放時，會以另一張虛擬卡的模式存在於 App 內，較為方便在網上「碌卡」購物，但日常使用的話就需要將之加入到手機的 Apple Pay／Google Pay／Huawei Wallet 當中，

對於手機沒有 NFC 功能的用戶，可以於「雲閃付」App 中加入Tap & Go 虛擬銀聯卡，並可在接受「雲閃付」APP付款的商戶消費付款。此外，現時有更多本地小商戶使用FPS「轉數快」二維碼收款。 Tap & Go 用戶可透過FPS「轉數快」二維碼用政府消費券付款。

因為需要用到手機進行無接觸支付才能在實體店面消費，如果手機沒有 NFC 功能的用戶，使用消費券時就需要另外下載「雲閃付」或轉數快二維碼進行支付，當然，以 Debit Card 號碼亦能用於網上消費（資料圖片）

以八達通領消費券：依然要分多期支取、留意4大取款途徑

6 大支付平台之中，八達通於香港的普及率最高、而依照政府公布的資料，在 2021年度逾 7 成的港人、亦即超過 440 萬人使用八達通登記領取消費券，而由於今次的首階段消費券額度僅＄3000，八達通用戶終於可以與其他市民於 4 月 16 日收齊錢、不用再分兩期支取。

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早兩年消費券一出，位於各港鐵站的補貼領取機即時出現人龍（資料圖片）

然而值得留意的，是八達通在過去的操作當中，需要市民將上一期的消費券額度用完，方可以收取最後一期款項，今年此限制持續，選用八達通的市民需要在 6 月 30 日前用完＄3000 的首階段消費券，才可以在 7 月 16 日領取餘下的＄2000，如未能用完，則仍要在再下一個月的 16 日方能收款。

而八達通用戶除了要留意消費券是以分期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。

👇👇👇按圖放大看：以八達通卡提領消費券 4 大途徑👇👇👇

雖然拍卡一步不能避免，但只要懂得利用手機《八達通》App，香港市民一樣可以自行將消費券增值至自己的八達通內，不需要再排隊「嘟卡」。

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