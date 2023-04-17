消委會平板 2023｜過去年多，智能平板市場相當熱鬧，大小廠商合共推出了十數款不同設計、不同型號的選擇，適逢 4 月 16 日第一期消費券＄3000 到手，想必不少用戶都有打算購入一部平板自用，然而新平板型號眾多，不免花多眼亂。



幸而消委會在最新一期的《選擇》月刊內就刊載了新一年度的智能平板評測報告，各位在購買新平板前不妨參考一下。

6 部平板消費券首期即買、小米 Redmi Pad 性價比最高

今次消委會的智能平板評測報告一共帶來了 2022～2023 年間推出的 10 部平板，當中有 6 部皆採用 Android 系統，而且因為市場使然，全數在報告中評測的 Android 平板定價皆落在＄3000 以下，換言之 2023 年第一期消費券發放後，各位可以不補錢即時入手。

小米平板Redmi Pad 465g 機身內藏 8000mAh 電池，電量水平甚至要比 12" 屏幕平板更強（蔡浩騰 攝）

而在多部 Android 平板當中，獲得最高分數的是小米在數月前上市的 Redmi Pad，於 5 分最高的總評分中獲得了 4.5 分的高分，消委會方面對其屏幕及電池續航力留下好評，尤其它的續航時間更是一眾 Android 平板之最。

以價錢而論， 比 Redmi Pad ＄2,099 的售價低的就只有尺寸小一碼的 Nokia T10 以及規格上稍遜的 OPPO Pad Air，顯然性價比方面仍然是小米的強項。

兩部 iPad Pro 獲滿分

雖然 Android 方面的平價機種選擇甚多，但要追求更全面的平板電腦體驗的，或者會更傾向選擇 Apple 的 iPad 系列出品。

上年度加入 Apple M2 的新版本 iPad Pro 被消委會致以高度評價（陳葦慈 攝）

在今次消委會的評測報告當中，兩部不同型號的 iPad Pro 皆有出現，而且雙雙在總評分中獲得 5 分高分，除了屏幕質素被受讚賞，Apple 兩機上配置的高階相機鏡頭以及音響輸出硬件都是加分之處。

即使預算有限，若不想向 Android 平板埋手，售價＄3,499 起的 10.9” iPad 亦屬可考慮之列，消委會對其給予 4.5 分的高分評價，主要扣分位在於續航力較差，以及 USB-C（只有 USB2.0）的插槽兼容性不足等等。

消委會10部智能平板評測報告

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👇👇👇10部平板消委會評分👇👇👇

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