Xiaomi 13 Ultra 發表｜小米手機近年在拍攝功能方面突飛猛進，尤其上年找來 Leica 合作之後，一連數部旗艦機的拍攝軟、硬件都甚有看頭，而在今晚（4 月 18 日）稍早，小米就正式發表了預告多時的 Xiaomi 13 Ultra，其外型、拍攝功能都令人十分驚喜，而且價格還十分親民！



Xiaomi 13 Ultra 相機風格的高階外型

外觀方面，小米強調 Xiaomi 13 Ultra 的機身造型仍照相機設計，採用金屬邊框，機背方面則為具抗菌能力、且耐磨的第二代科技納米皮，通過了 IP68 防水防塵認證，具有黑、綠、白三色機身選擇。

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Xiaomi 13 Ultra 鏡頭因為大感光元件的關係而相當厚，但小米就在機背加入鈄面，而緩減鏡頭的突兀感。（圖 小米）

新一代 Summicron 鏡頭

既然是小米的旗艦頂階作品，Xiaomi 13 Ultra 自然也獲得 Leica 加持，主鏡頭採用全新一代與 Leica 共同研發的 Summicron 鏡頭，內裡採用 8 枚非球面鏡片，在縮小鏡頭體積之餘可以實現更高畫質，在每片鏡片邊緣又加入鍍膜以應付極高／極低溫環境。

據小米所講，Leica 方面稱今次 Xiaomi 13 Ultra 上的鏡頭為迄今最完美的 Summicron 鏡頭，配合小米自家的軟件算法，可以在還原景物的細節之於不會做到過銳、過曝的情況，小米就特地找來 iPhone 14 Pro Max 進行了一連串比併👇👇👇

主鏡頭可變光圈 + 四鏡六焦段

在鏡片組件之外，小米亦在 Xiaomi 13 Ultra 的感光元件與光圈設定上大做文章。Xiaomi 13 Ultra 採用了四鏡頭設計，其主鏡頭為小米與 Sony 共同研發的 1" 大的 5000 萬像素元件 IMX989，即在 12S Ultra、13 Pro 上都可以見到的同一枚元件。

主鏡頭為小米與 Sony 共同研發的 1" 大的 5000 萬像素元件 IMX989，超廣角鏡以及 3.2x 及 5x 變焦的兩支長焦鏡，三鏡同樣採用 Sony 最新發表的 IMX858（圖 小米）

在主鏡之外，Xiaomi 13 Ultra 還加入了超廣角鏡以及 3.2x 及 5x 變焦的兩支長焦鏡，三鏡同樣採用 Sony 最新發表的 IMX858，透過不同的數碼變焦運算，小米在 Xiaomi 13 Ultra 上實現了手機上少見的 6 焦段配置，而且由於感光元件的組合，使用戶在變焦時可以得到全程一致的體驗。

Xiaomi 13 Ultra 的感光元件領先業界，同時小米又強調其全焦段都擁有大光圈配置，大大提升進光量及營造自然的散景效果，另外，Xiaomi 13 Ultra 的主鏡頭又特別加入了可變光圈，大大提升了用戶拍攝時的選擇彈性，例如以 F1.9 光圈營造散景，或是以 F4.0 光圈輸出全屏銳利畫面。

專用配件套裝

小米在發布會中強調 Xiaomi 13 Ultra 是一部「專業拍攝設備」，故在手機本體發表的同時亦推出了 Xiaomi 13 Ultra 專用的「專業攝影套裝」配件，此配件主要分為兩部份，一為納米皮製保護殼，鏡頭部份除了可以加入金屬環作補強之外，又可以換上 63mm 的鏡頭濾鏡、提供創作方面的彈性。

另一部份為無線攝影手柄，其採用快拆設計，除了可以提升拍攝時的手感之外，又為 Xiaomi 13 Ultra 加入兩段式快門鍵、變焦鍵，令 Xiaomi 13 Ultra 的拍攝手感更趨近一部數碼相機。

驚喜售價、香港將有售？

Xiaomi 13 Ultra 在規格強勁之外，售價都更是令人十分驚喜，據小米方面的公布，Xiaomi 13 Ultra 的中國內地售價將由 ¥5999 人民幣起、折合約港幣＄6900，比起上年度的小米 12S Ultra 的初始售價更低。

最高階版本擁有 1TB 容量，都只是7299 人民幣

而另一驚喜，在於今次發表的 Xiaomi 13 Ultra 將會推出國際版，據消息指還將會在香港市場上市，雖然價格方面預料會上調，但至少香港的米粉們可以購買帶有完整 GMS 的版本，吸引力都頗大。