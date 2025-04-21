北上國內搵食必用兩大Apps 2025｜大眾點評／美團使用教學，搵餐廳／預約book枱／團購折扣優惠券必用｜返中國內地，除了要準備好電子錢包之外，第二樣最重要便是「搵食」apps，可以幫你找到高分食店、又可以book枱預約，更可以更優惠的價錢「團購」優惠券，當中最多常用的便是「大眾點評」或「美團」app。



香港演唱會2025 購票資訊

返中國內地無論如何都需要有如支付寶（Alipay）或微信錢包（WeChat Pay）外，手機還需要安裝「大眾點評」或「美團」app，這兩個app的功能就有如香港的Openrice般，可以搜尋各地美食外，更有不少非常實用的功能，如即時預約訂位以及團購折扣優惠券等。雖然如微信或支付寶內都會有大眾點評及美團的「小程式」，但功能始終不及原裝apps，因此大家如果返中國大陸就無論如何都要先安裝這兩個apps。而兩個apps都可以利用香港手機或國內手機號碼登記戶口，過程十分簡便，出發前先登入也沒有問題。

上國內旅行時，用app搵食十分重要。

👉 支付寶、微信、八達通｜中國三大電子錢包懶人包｜免國內銀行戶口

1. 大眾點評

記者平常上內地搵食常用的app，只需要一點按搜尋便可以簡單找到附近食肆外，還有非常多實用功能。👇詳細介紹及示範各項必用功能👇

+ 3

👉 八達通中國實試｜免國內銀行戶口直接港幣消費｜手機錢包開通教學

2. 美團

基本功能與大眾點評相若，都可以找尋美食、book枱及優惠券外，最重要還不時有「限時團購」更抵用的優惠券，有時會比大眾點評的優惠券更抵更便宜。👇詳細介紹及示範各項必用功能👇

👉 中國支付寶／微信錢包免掛國內銀行消費｜親屬卡／親情卡使用教學

👉 非觸式e道免身份證手機快速過關｜國內或外國旅行必用｜設定教學

👉 通關｜北上免檢過關、4大手機跨境支付懶人包 免預先兌換人民幣

👉 健康申報二維碼／黑碼｜新方法簡化網上申請 1步取得黑碼｜附連結

👉 中港澳一卡三地電話卡實測 $48任用數據有冇伏｜另推四地抵用年卡

👉 國內VPN翻牆實測｜6大VPN服務測試！哪幾個可以中國實地使用

👉 中國內地上網Sim卡格價｜中移動、電信、聯通｜最平33蚊103GB最抵

👉 內地出手機號碼4大中伏位 隨時無理被收¥200「開通費」？

👉 一卡兩號月費低至＄9？中國內地戶口必備！5大電訊商副號服務比併

👉 中國內地／澳門上網懶人包｜漫遊低至0蚊 4大電訊商無合約SIM格價

👉 返內地開戶要齊3大文件、最多人遺漏這一份！只有內地號碼未夠

👉 通關往中國/澳門工作、玩樂必睇！各口岸實測4大電訊商5G連線表現