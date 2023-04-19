小米13 Ultra以外兩大新品｜小米在 4 月 18 日晚上發布了預告已久的拍攝旗艦手機 Xiaomi 13 Ultra，但小米並不打算只公布一件重磅新品，在同一發布會上更帶來不少用戶都十分期待的小米手環 8 及小米平板 6！



更強更實用：小米平板 6 系列

前年發表的小米平板 5 系列，在規格不俗之餘還有著相當親民的售價，即使在年多後的今日，仍然是性價比相當高的 Android 平板選擇，而今日小米就式發布了小米平板 6 系列，其中包括小米平板 6 和小米平板 6 Pro 兩款產品。

小米平板 6 和小米平板 6 Pro 在外型上基本一模一樣，採用解像度為 2880x1800 的 11” LCD 屏幕（圖 小米）

小米平板 6 和小米平板 6 Pro 在外型上基本一模一樣，採用解像度為 2880x1800 的 11” LCD 屏幕，最高更新率為 144Hz、支援 7 檔調節，屏幕支持 P3 色域、10-bit 色深、HDR10 及 Dolby Vision 等高階顯示配置，配備前後雙光感和環境色溫感應，實現亮度、色溫雙調節，並獲得德國萊茵硬體級低藍光認證。

小米平板 6 系列繼續採用全金屬一體化機身、隱藏式天線設計，機身厚度 6.51mm，重量490g，有黑色、金色和遠山藍三種顏色可選。

在核心配置方面，小米平板 6 Pro 採用 Qualcomm S8+ 處理器、支援 67W 快充的 8600mAh電池（67W快充），支援指紋解鎖及人臉解鎖，連線方面則支援 Wi-Fi 6E；稍次一級的小米平板 6 則採用 Qualcomm S870 處理器、支援 33W 快充的 8840mAh電池，另僅支援人臉解鎖及Wi-Fi 6。

小米平板 6 Pro 可以接近全程 60fps 運行《原神》（圖 小米）

雖然處理核心不一，但小米平板 6 兩個型號都採用了 LPDDR5+UFS 3.1 記憶體、擁有四揚聲器輸出、支援 Dolby Atmos，另在 USB 介面上亦升級到了 3.2 Gen1、可以進行 Display Port 影像輸出到大屏幕。

小米平板 6 系列首次加入深度休眠模式，極限待機時長可達 47.9 天，還內置會議經常會用到的便捷功能，如美顏、補光、人像居中、降噪、字幕轉錄等，如果想要更多元化、更精準的輸入，亦可以配套另購的 NFC 智能觸控鍵盤、第二代靈感觸控筆等使用。

價格方面，小米平板6 Pro 共提供 4 個記憶體配置，分別為：

8+128GB：¥2499 人民幣

8+256GB：¥2799 人民幣

12+256GB：¥3099人民幣

12+512GB：¥3399人民幣

小米平板6 則有 3 個版本配置選擇：

6+128GB：¥1999 人民幣

8+128GB：¥2099 人民幣

8+256GB：¥2299 人民幣

造型、功能更多元化：小米手環 8

小米手環可謂是小米穿戴裝置系列中的元老，現在已經推出到第 8 代，小米還是有辦法為其外型以及功能帶來新意。

首先在外觀方面，小米手環 8 擺脫了歷代以塑膠腕帶包裹手環的傳統設計，採用了金屬質感的中框材質，提供錆黑色和淺金色兩種配色，又改用了快拆式腕帶，可以讓用戶輕鬆地轉換造型。

在小米官方的資料中，小米手環 8 可以搭現多達 10 款不同材質、不同顏色的腕帶，包括TPU多彩腕帶、真皮格紋腕帶、編織款腕帶、雙圈拼色真皮腕帶、不銹鋼皮鏈腕帶等等。

除了外觀上的升級，小米手環 8 擁有多枚傳感器，可以帶來更精準的心率、血氧監測，且繼續支持多達 150+ 種運動監測模式；在一般的手戴模式外，小米手環 8 可以透過新推出的鞋夾配件掛在鞋上，通過手環設備測量用戶更詳細的跑步相關數據，得到正確的跑步引導或者糾正跑姿、提高跑步成績。

小米手環 8 可以透過新推出的鞋夾配件掛在鞋上，通過手環設備測量用戶更詳細的跑步相關數據（圖 小米）

小米手環 8 擁有全彩屏幕，還支持更豐富的錶盤，在顯示資訊之外，用戶還可以在其上玩游戲。

可以在屏幕上直接遊戲（圖 小米）

續航方面，小米手環 8 的典型場景續航可達16天，Always-On 場景下續航可達5天。此外，它還支持2C快充，充電時間縮短至1小時內。

價格方面一直是小米手環系列的賣點，小米手環 8 標準版在中國內地的首發價為 ¥239 人民幣，NFC版首發價為 ¥279 人民幣，即折合不到＄320 港幣，依然十分吸引。