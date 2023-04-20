Samsung考慮改投Bing懷抱　Google加速新AI產品Magi　有這4大功能

Google在AI浪潮中地位大受動搖，傳出三星有意改選Bing作為旗下產品的預設搜尋引擎，為了鞏固地位，Google也積極開發多款AI新產品。



ChatGPT將動搖Google搜尋引擎領先地位的說法並不新鮮，但或許誰也沒想到王位鬆動得如此迅速。由於GPT技術的加持，傳出三星考慮用Bing取代Google作為旗下3C產品的預設搜尋引擎，Google為此不得不加速為搜尋引擎開發AI技術。

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三星有意選擇Bing當預設搜尋引擎，Google內部感到恐慌

甚至連Google自己，也沒想到危機會如此快到來。根據《紐約時報》報導，在得知三星有意結束目前與Google的合作，改為選擇Bing為預設搜尋引擎後，導致Google內部陷入「恐慌」。

三星身為全球最暢銷的Android手機品牌，假如結束與Google的合作關係，代表著Google將失去每年30億美元的合作費用。另外，Google在行動作業系統上與三星有著緊密的合作，如此密切的合作夥伴在考慮轉投Bing的懷抱，或許也是喚起Google危機感的原因之一。

當Bing對Google搜尋引擎的威脅，從可能的未來化為眼前的現實時，Google不僅加速打造由AI驅動的全新搜尋引擎，也在想方設法利用AI增強現有的搜尋引擎。

Google緊鑼密鼓籌備新AI產品「Magi」，有望在5月I/O曝光

為了避免失去在搜尋引擎領域的地位，Google成立了一個代號為「Magi」的計畫，這個團隊擁有約160名成員，目的是利用AI技術打造更個人化的使用體驗，穩固他們在搜尋引擎領域的地位。

Google對這個消息不置可否，僅向外界表示並不是每個內部腦力激盪的新產品都會推出，「但就如我們先前所說的，我們很高興為搜尋引擎帶來新的AI功能，很快會有更多細節和外界分享。」

Google搜尋在各個平台上都擁有約90%甚至以上的市占率，日活躍用戶數超過10億人，是許多人生活中必不可少的網路服務，從獲取新知到查詢餐廳評價等，各種日常中的需求都依靠這項服務實現，直到去年AI熱潮爆發前，或許沒有人能想到竟會這麼快遭遇挑戰。

Google發言人也表示，Android手機廠商能夠自由選擇使用不同公司的技術來改善用戶體驗，目前他們正在持續改進搜尋引擎，好讓用戶及合作夥伴有更多理由選擇Google。

Google新AI產品，可以為用戶做什麼？

根據目前洩漏的資訊， Google開發中的AI技術能夠依據搜尋時輸入的內容，了解用戶想知道的內容，或者列出欲購買商品的可選清單及各種相關資訊，甚至可以回答有關編寫程式的問題，這項AI技術也會像聊天般更積極地與用戶對話 。

Google內部也動員員工展開測試，了解AI進行對話的能力，預計會在今年5月時首度和公眾亮相。換句話說，即將在5月登場的Google I/O大會上，或許我們就能夠一睹Google部分新AI技術的風采。

Google搜尋龍頭位置被取代？危機感全面爆發！

另外，Google還有多個開發中的AI產品，例如能在Google Image生成圖片的技術、可以當老師教導用戶外語的技術、還有能夠在Chrome瀏覽器直接和聊天機器人提問的技術等等，點燃危機意識的Google正緊鑼密鼓籌備AI產品，拼盡全力要讓外界相信，他們有能力跟上這股AI浪潮，絕不會被淘汰。

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