ChatGPT進化成GPT-4有何特別？怎樣才能免費用？一文搞清8大疑問

ChatGPT又升級了!ChatGPT的問世不僅可以幫助大家解決問題,更能幫助生成文本,讓不少文字工作者人心惶惶擔心會被Ai技術取代。近日OpenAI又拋出震撼彈,宣布ChatGPT在進化成GPT-4。GPT-4除了比ChatGPT更聰明外,也能支援圖像辨識和文本輸入,也就是除了文字功能,ChatGPT更是一個多模態的工具。究竟GPT-4怎麼用、GPT-4有中文版嗎、GPT-4要付錢嗎?以上問題本篇攻略一次解析!



GPT-4和ChatGPT常見問題:

‧ GPT-4是什麼?

‧ GPT-4特色有哪些?

‧ GPT-4要付錢嗎?

‧ GPT-4免費版怎麼用?

‧ GPT-4和ChatGPT差在哪?

‧ ChatGPT是什麼?

‧ ChatGPT怎麼用?

‧ 有ChatGPT APP嗎?



+ 55

GPT-4是什麼?

GPT-4是下一代的自然語言處理模型,是OpenAI公司預計推出的一種人工智能技術。它是在GPT-3的基礎上進一步改進和發展的,是一種基於深度學習的人工智能模型。

GPT-4將擁有更高的準確性和更好的生成能力,能夠更好地理解和生成自然語言。這意味著它將能夠更好地應用於各種領域,例如文本生成、語言翻譯、對話生成、自然語言理解、搜索引擎等。GPT-4也可能會被應用於新的領域,如創意產品設計、藝術創作等。

相比於GPT-3,GPT-4可能會有更大的模型規模,更多的訓練數據和更好的模型優化。GPT-4也可能會支持更多的語言和更多的文化,使其能夠更好地滿足全球用戶的需求。

GPT-4特色有哪些?

特色1. 有更好的推理力、判斷力!律師資格考試奪PR90的優異成績

GPT-4有比ChatGPT更強的推理力,如國外網站《Zmescience》所測試,如果要開一個多人會議,可以大家都有的時間丟上去,GPT-4能依據與會者的空檔,橋出一個大家都能出席會議的時間。

此外OpenAI更發文透露,GPT-4在律師資格考試獲得PR 90的佳績,表示GPT-4的表現贏過9成考生成為頂尖的前10%;此外,在SAT的閱讀測驗達到PR 93、SAT的數學考試得到PR 89的亮眼表現;甚至在生物奧林匹亞裡達到PR 99,其正確率遠高於ChatGPT。

特色2. 支援圖像辨識能力、迅速產生網站程式碼

GPT-4具備分析圖像的能力,這和Google的以圖搜圖不一樣,Google的以圖搜圖示把圖片上傳到Google讓Google幫你找到有可能的人、事、物。而GPT-4則是能支援圖片輸入功能,讓GPT-4用文字來解釋圖中內容,甚至給予建議、回答問題。

特色3. 可處理高達2.5萬字長篇內容

可不可以用ChatGPT寫論文,引起不少爭議,但除了論文GPT-4說不定還能幫你寫書,根據OpenAI官網的介紹,GPT-4能夠處理多達2.5萬字的內容,是ChatGPT目前能處理的8倍以上,在生成文本的篇幅和能力上會有更優異的表現。

GPT-4要付錢嗎?

至於大家最關心的GPT-4要怎麼用這個問題,目前可以分為付費版和免費版兩種,免費板目前有諸多限制,先從付費版談起。

GPT-4是ChatGPT使用的模型,但前提是擁有ChatGPT+(ChatGPT Plus)的會員資格的用戶。如果您已是付費的ChatGPT+用戶,那就可以開始使用了。但如果不是就可以升級為ChatGPT+(ChatGPT Plus)來獲得更好的GPT-4體驗,目前升級的費用是每月20美金。

GPT-4免費版怎麼用?

至於GPT-4有沒有免費版的部分,根據Microsoft Blog目前新Bing已經使用GPT-4,如果在過去5周曾用過新Bing,那麼現在已可在Bing上使用GPT-4。

GPT-4和ChatGPT差在哪?

經由風傳媒編輯詢問ChatGPT「GPT-4和ChatGPT差在哪?請用400字詳細說明,並多次強調GPT-4和ChatGPT這兩個關鍵字」後,ChatGPT回應如下。

GPT-4和ChatGPT是由OpenAI開發的兩個大型語言模型,都具有自然語言處理(NLP) 和人工智慧(AI) 的能力,但它們之間有很多不同之處。

首先,GPT-4是比ChatGPT更強大的語言模型。GPT-4有望擁有比GPT-3更高的參數數量,以及更多的訓練數據。這將使得GPT-4可以更好地理解和生成自然語言,並且更加準確和流暢。

另一個重要的差異在於GPT-4和ChatGPT的應用場景不同。ChatGPT主要用於對話式AI,而GPT-4則更加適用於更廣泛的NLP任務,例如文本生成、自然語言理解、問答系統、翻譯等。在這些領域,GPT-4將提供更加準確和流暢的輸出。

此外,GPT-4可能還將具有更多的功能和改進,例如更好的常識推理能力、更好的上下文感知能力、更好的多語言處理能力等等。這些功能的加強將使GPT-4成為更強大和靈活的語言模型...

ChatGPT是什麼?

ChatGPT 是一個由 OpenAI 開發的大型語言模型,能夠進行各種自然語言處理任務,例如文本生成、語言翻譯、問答系統等。作為一個語言模型,ChatGPT 的訓練過程依賴於大量的文本數據,從而使得它能夠理解自然語言的結構和語法規則,並能夠生成符合語言邏輯的語句。

作為一個人工智能代表,ChatGPT 能夠提供各種語言處理方面的解決方案,對於自然語言處理、語言翻譯、問答系統等領域都有極高的應用價值。例如,ChatGPT 可以被應用於文本生成,從而能夠幫助文學家、作家、甚至是企業編輯等等,生成符合語言邏輯和風格的文章。ChatGPT 也可以被用來幫助翻譯員進行語言翻譯,提高翻譯的準確性和效率。

ChatGPT怎麼用?

如果對ChatGPT還不了解的話,建議在實測GPT-4前,可以參考以下文章,了解ChatGPT的使用邏輯和方法!

有ChatGPT APP嗎?

現代人手機不離身,如果ChatGPT有APP版肯定能更方便!微軟官方團隊在2023年2月9日正式發表了一個消息,即整合了ChatGPT的升級版搜尋引擎Bing,並且隨後又於2/22宣布 Bing Chat AI 聊天機器人已支援手機App。詳細使用方式可以參考以下文章!

參考資料:Zmescience、Open AI公布GPT-4考試成績、Window Confirmed: the new Bing runs on OpenAI’s GPT-4



延伸閱讀:AI 聊天機械人ChatGPT 打Code、寫情書輕而易舉 比Siri更強大?

+ 26

【本文經《風傳媒》授權轉載,原文:GPT-4是什麼?竟能支援圖片功能!和ChatGPT差在哪、有免費板可以用嗎...9大問題一次看】