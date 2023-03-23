Opera整合AI人工智慧功能　ChatGPT及ChatSonic擴展用戶瀏覽體驗

Opera瀏覽器宣布，將把基於ChatGPT和ChatSonic的生成式AI聊天機器人整合到其桌面瀏覽器Opera和Opera GX當中。



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AI聊天窗口將整合到瀏覽器的側邊欄，Opera 強調，ChatGPT可以處理文本，ChatSonic的機器人由GPT-4驅動，可以讓用戶從文本輸入中生成圖像。

此外，Opera還推出了AI提示功能，用戶可以選定網頁內容作為AI提示詞，根據提示詞，AI可以幫助用戶提供寫作思路，或者直接生成社交媒體的帖子。另外，利用這一功能，AI還可以總結網頁內容和文章內容。

「人工智能生成的內容是網絡瀏覽的一個遊戲規則的改變。我們的目標是利用這些技術為我們的用戶提供新的瀏覽超能力--重新想像他們如何學習、創造和研究。Opera正在通過自己的解決方案以及新的和現有的合作夥伴關係，積極將其AI計劃擴展到AIGC的瀏覽器、新聞和遊戲產品中。」Opera的產品總監Joanna Czajka在一份聲明中說。

該公司表示，它計劃在未來宣布更多由人工智能驅動的功能，由其自己的基於GPT的模型驅動。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】