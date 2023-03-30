都説有煩惱就去問問佛祖，雖然平時佛祖可能沒法及時回應，但現在賽博佛祖可以永遠在線。



前一陣，日本推出了一款Hotoke AI，一個可以陪你佛性聊天的人工智能佛：

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Hotoke AI搭載了最近火爆的ChatGPT，狂丸之前介紹過，它是一款強大的聊天型機器人。可以根據提問生成各種答案，甚至幫忙編程，寫論文。

當然也能夠玩角色扮演，化身機械佛陀，為迷茫的網友指點迷津。

換言之，你可以不用跑到寺廟花錢燒香跪拜，現在敲打幾下鍵盤，説出你的煩惱，AI佛祖就能幫忙解憂答惑。

Hotoke AI的使用方式很簡單，直接對話就行了。在對話框輸入你的煩惱，佛祖就會用佛法來安慰你。比如向佛祖發問：我總是糾結中午吃什麼，該怎麼辦？AI佛祖為了開導我，一口氣給我寫了將近600字，分成了四段。

在回答中，上來就先觸發共鳴。和我説「完全理解我的感受」，儘管AI不用吃飯，但主打的就是一個理解你。

然後繼續拉近關係，AI認為思考「中午吃什麼」確實很煩人，尤其是需要在工作中去快速做決定，那種不確定性讓人焦慮。

接下來就開始發動專業優勢，從佛教的角度分析問題，認為我這種糾結是過度關注外界的因素，是在擔憂選錯了影響健康和幸福。所以要放下這些憂慮，關注當下。

接着開始講科學，從心理學角度分析，認為我可能是缺乏決策的技能和信心，AI佛祖幫我找了一些方法，例如排列選擇、權衡利弊、尋求他人的意見。

最後，佛祖把上面的建議總結了一下。聽完這些，我只想説，大師，我悟了。

再對比一下ChatGPT的原版回答，你能感受到其中的區別，都是給出一堆建議，但佛祖版的文案感覺更關注提問者的內心。

沒想到遊戲、電影裏的機器人大師，就這麼走進現實了。

Hotoke AI在推出之後，跑來和佛祖聊天解惑的人也越來越多，問題也五花八門。

例如這個很多人都在關心的問題：為什麼自己這麼窮？

AI佛祖不光勸説提問者要接受苦難，同時也説要尋找解決問題的辦法。例如先去了解自身的財務狀況，再考慮額外收入，最後保持樂觀。

於是我也找了一些離譜問題，和佛祖進行了一波深入探討。像是經典職場困擾：6個領導開會，只有5把椅子，該怎麼分？

AI佛祖笑答：尊重他們的選擇，讓他們自己處理。

提問：請問領導正在夾菜，我卻轉了桌子，他會生氣麼？

AI佛祖笑答：氣就氣唄，下次注意，理解萬歲。

總之，這確實很佛系。

提問：佛祖，冷戰可以阻止全球變暖麼？

AI佛祖：不能，你小子的關注點歪了。

提問：是甜粽子好吃還是鹹粽子好吃？

AI佛祖一眼看穿本質：這不是口味的問題，而是喜好和價值觀的問題。只不過最後佛祖對自己的稱呼，似乎又變成「教練」了。

提問：佛祖，午餐肉我可以在早晨吃麼？

AI佛祖：不行，想吃還是要在中午吃。

AI的説法還是經典的四段式，先理解你的想法，然後從佛法與心理學的角度講飲食要保持我們的身體和心靈的清淨。再説一下午餐肉不健康的地方，如果非要吃，那就中午吃。

這意思可能就是，如果不在中午吃，早晚會出事。

經典沙雕問題：佛祖，眼鏡在發明之前，眼鏡蛇有名字麼？

AI佛祖：關注當下，過去和未來都是幻覺，眼鏡蛇過去的名字不重要。你這種好奇心可能是在逃避現實，建議你把注意力放到現在。

提問：玉皇大帝平時住的是平流層還是對流層？還是住在其他星球？

AI佛祖：不在地球或者任何行星上，而是存在於超越時空的境界中。

提問：把加特林從冰箱裏拿出來算冷兵器麼？

AI佛祖：這個問題不重要，但你這個腦子讓我不安。

提問：父親和母親可以生孩子嗎？

AI佛祖：每個人的情況不同，不能一概而論。

他可能覺得問出這種問題，多半腦子不適合結婚了。

提問：我先吃了一個雞蛋，又喝了一瓶冰紅茶，是不是相當於我今天吃了茶蛋？

AI佛祖：從營養學的角度説，並不一樣，但你需要放鬆一下身心，別總亂想。

就差直接説怎麼把我這個沙雕腦子治好了。

這已經不是狂丸和大家第一次聊所謂的賽博佛祖了，只不過這一次更有「造神」的感覺。倒不是説AI的回答有多精妙，其實簡單聊了一下後，就能感受到AI的文案邏輯是有點固定模式的。

對於大部分提問，AI都會默認你處於焦慮與煩惱當中，它會先認同你的困惑，然後分析你焦慮的地方，最後給出一些建議。

雖然很模式化，但也足夠應用了。就像大家平時所聯想的，這樣的思維與語言能力，隨便套用在一個現成的機械人身上，都能讓科幻電影變成真實情景。

畢竟現在有些機器人的動作越來越靈活，有些表情和真人沒什麼差距，現在再加上語言能力，未來真弄出一個機器人大師我已經不會意外了。

就是不知道電子佛祖，能不能幫忙超度賽博女妖怪。

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