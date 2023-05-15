消委會智能手錶選購貼士｜快將踏入夏天，各位為穿上泳裝又要加緊運動、修飾體態！要追蹤自己的運動進度，利用智能手錶作為運動監測都算是一個不錯的辦法，但在入手智能手錶時，又要從甚麼角度考慮？《香港01》科技玩物記者就從消委會的評測報告中整合了數項指標供各位參考。



消委會8大智能手錶選購考慮

由 2015 年起，香港消費者委員會（消委會）會不定期測試市面上的智能手錶型號，並針對最新技術對不同廠商的出品進行評測、比併。

然而對上一次的消委會智能手錶評測報告已經要數到 3 年前，當時測試的最新型號所用的技術已經較為落伍，使報告的參考價值偏低，然而在消委會報告中作為比較參數的各項指標，卻可以讓用家在選購新錶時作為參考，放諸 2023 年皆準👇👇👇

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【1】電池表現

運動手錶常會在戶外長時間使用，用戶可以考慮一下手錶的充電時間、以及充滿電之後的使用時間，以2023 年的標準而言，一款智能手錶的日常使用時間可以長達 14～20 天，如果使用 GPS 等作重度的運動工作，使用時間亦可以長達 5～7 天。

【2】屏幕質素

一些較舊的智能手錶屏幕亮度太低，在陽光下可讀性太低（網上圖片）

智能手錶的屏幕除了要尺寸適中，更可以考慮解像度及屏幕更新率是否夠高，另外手錶屏幕的最高亮度亦會大大影響手錶在戶外的可讀性，目前 1000nits 的最高亮度可謂智能手錶的「基本盤」。

【3】時鐘／錶盤選擇及設計

智能手錶的錶盤除了用於裝飾，亦可以用於顯示不同資訊，在選購前可以留意一下手錶是否可以更換錶盤、或是否能夠從自己的市場下載新的錶盤使用。

【4】藍牙／音樂功能

在出外運動時，未必人人想要帶著手機，而新的旗艦智能手錶，有不少都內置記憶體，並可以獨立連接藍牙耳機播放音樂，選購前可以留意手錶是否支援；另亦有智能手錶可放入 SIM 卡，作獨立的通話功能。

【5】運動監測功能

運動手錶的最重要功能當然是運動監測功能，作為一款高階的智能手錶，步數計算及全天侯心率監測屬最基本功能，現在的手錶還需要加入血氧（SpO2）監測，部份新式的手錶更加入了動態感應器以偵測用戶正在進行的運動種類，或是加入 GPS 地圖供用戶重溫、分享運動路線。

【6】使用方便程度

功能越多的智能手錶，操作上就可能越複雜，在購買前可以自了解一下手錶的操作方法，除了一般的觸控屏及按鍵，有些手錶（如 Apple Watch）又有加入錶冠（crown）以方便進行放大／縮小畫面的動作。

【7】屏幕／機面保護

一款運動用的手錶會陪用戶上山下海，因此手錶上的物料、設計是否耐用將值得深入考慮，除了玻璃需要是強化玻璃，錶身物料是否耐刮、防撞都十分重要，目前有些高階智能手錶標榜自己通過 MIL-STD-810G 等軍規認證，絕對是一大加分位。

【8】防水

除了機身防護，對於有水上活動需要的用戶而言，手錶的防水等級就非常重要，基本的 IP67／IP68 認證對於運動智能手錶而言其實未必夠用，尤其如果需要戴去潛水的話，最基本就要 5ATM／10ATM 的防水等級。

2023年 3 大旗艦智能手錶規格/價錢比併

看過選購貼士後都未知哪款手錶值得入手？以下記者就為大家選擇了 3 款 2023 年推出的智能手錶，從平價至貴價均有選擇，而即使是目前市場上的最強規格手錶，都不過＄3500 有找，各位近來有消費券在手可以有更大空間考慮。

最平價之選、加入藍寶石錶面 － 小米 Xiaomi Watch S1 Pro

小米 Xiaomi Watch S1 Pro（圖 小米）

要以價格先決的角度選購智能手錶，自然不能忽略小米出品。小米早前在香港上市的 Xiaomi Watch S1 Pro 乃他們目前最高階的智能手錶，最大賣點就是藍寶石玻璃鏡面及不銹鋼機身設計，其外形比較貼近傳統鐘錶、錶圈大46mm、採用1.47”窄邊框大屏幕，解像度 480X480，不過最高亮度就只有 600nits。

在運動及體徵監測方面，Xiaomi Watch S1 Pro 使用 12nm 晶片﹐最長可用 14 天。它支援心率監測、睡眠監測、壓力監測、皮膚溫度測量、低血氧檢測等等，運動功能支援 100 多種運動模式，防水認證方面則為 5ATM，而 GPS 方面則支援 5 衛星雙頻，雖然未到市場頂級，但在＄1,899 就可以買到，仍然是同型智能手錶中較為平價的選擇。

規格最強、性價比高 － Amazfit T-Rex Ultra

上述的小米出品雖然平價，但整體的功能未算頂級，錶身主體的防護亦略嫌不足，對於有需要進行較多戶外運動的用戶而言，可能需要更強的智能手錶選擇。

Amazfit T-Rex Ultra 配備高強度 316L 不鏽鋼錶殼，獲得 MIL-STD-810G 軍規認證（蔡浩騰 攝）

而較早前由運動智能手錶老品牌 Amazfit 在港推出的 T-Rex Ultra，就在非常合理的價位滿足了用戶的多方面需求。首先在外在設計方面，T-Rex Ultra ，外形方面不太笨重，但就有十分強的防護能力，其特別配備高強度 316L 不鏽鋼錶殼，獲得 MIL-STD-810G 軍規認證。

此外，除了可記錄多達 162 種運動的健體監測功能之外，T-Rex Ultra 亦配備 6 衛星 GPS 定位系統，又通過 EN13319 及 ISO6245 兩個國際公認的潛水配件標準認證，防水度達 10ATM，讓用家可以佩戴著進行 30 米水深自由潛水，而手錶配備 1.39"高清 AMOLED 顯示屏，屏幕亮度最高 1,000nits。

Amazfit T-Rex Ultra 防水度達 10ATM，讓用家可以佩戴著進行 30 米水深自由潛水（蔡浩騰 攝）

Amazfit T-Rex Ultra 算是目前市場上最高規格的運動智能手錶之一，然而價格只是港幣＄3,498，甚至比同品牌上年度的頂級出品 Falcon 再便宜一千大元，性價比值得一讚。

名錶設計貴價之選 － Huawei Watch Ultimate

如果追求的是更為極致的做工、想要一枚平時戴出街都不會太失禮的運動智能手錶，華為近來在推出 P60 Pro 手機的同時亦順道將旗下最強的智能手錶 Huawei Watch Ultimate 帶到香港上市。

Huawei Watch Ultimate（蔡浩騰 攝）

Huawei Watch Ultimate 的外形設計酷似名錶，而且錶殼更首度採用非晶鋯合金材質，與傳統不銹鋼錶殼相比，硬度高2.5倍，強度更提高4.5倍，而且抗腐蝕能力更強，令手錶更加堅固耐用。不單止錶殼，Huawei Watch Ultimate 1.5" LTPO AMOLED 屏幕上還加入了藍寶石玻璃鏡面以及納米微晶陶瓷材質錶圈。

與 Amazfit T-Rex Ultra 一樣，Huawei Watch Ultimate 符合ISO 22810的防水標準以及EN 13319 潛水設備工程標準，可以用於深潛潛水時使用，其值錢之處在於 Huawei Watch Ultimate 是業界首款支援 100m 深潛並且支援音訊功能的智能手錶。

由於多種貴價物料的堆疊，Huawei Watch Ultimate 的香港售價亦頗為驚人，索價＄7,899，如果不是對其外形、物料情有獨鍾，相信會退而求其次選擇 Amazfit 或小米的出品。