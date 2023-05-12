Huawei P60 Pro香港上市實試、DxOMark世界第一攝力賣＄8000有找

撰文：蔡浩騰
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Huawei P60 Pro 香港上市｜由於幾年前的美國制裁，令華為失去 Android 系統及 5G 支援，但仍無礙他們每年推出旗艦機，稍早前發布的 Huawei P60 Pro 更延續系列的「拍攝神器」定位，在剛出爐的 DxOMark 評測當中獲得 156 分，成功擠下其他手機登頂。

Huawei P60 Pro 香港上市（蔡浩騰 攝）

而香港人要試這部新一代的拍攝旗艦手機亦不需要等得太久，因為由即日起，Huawei P60 Pro 就正式在香港發售，《香港01》科技玩物記者早前亦進行了短暫試玩，以下為大家帶來一點試用後感。

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Huawei P60 Pro 上手、白色貝殼紋夠特別

Huawei P60 Pro 上手、白色貝殼紋夠特別（蔡浩騰 攝）

華為手機向來都走精品路線，在香港上市的 P60 Pro 起步價為＄7,988，外型當然不會失禮，機面採用的是四邊曲面、而且標榜比一般玻璃強 10 倍的昆侖玻璃，加上修圓的金屬邊框及曲面機背，整部手機上手後感覺相當圓潤、貼服。

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「洛可可白」背板圖案自然生成｜部部不同獨一無二

今次在香港推出的 P60 Pro 有黑、白兩色選擇，其中白色版本命名為「洛可可白」，特別在於採用「凝光貝母工藝」技術製成，將天然礦物珠粉融入手工製作，實現像天然貝母一般的自然紋理，使每一部洛可可白 P60 Pro 皆為獨一無二。

每一部洛可可白 P60 Pro 的機背紋理皆為獨一無二（蔡浩騰 攝）

Huawei P60 Pro 拍攝速試

Huawei P60 Pro 內置的處理器為上年度旗艦晶片、Qualcomm S8+ Gen1 的 4G 版本，而因為繼續未能使用 Google Android，內置的作業系統依然是華為自家製的 HarmonyOS。

Huawei P60 Pro 內置的處理晶為 Qualcomm S8+ Gen1 的 4G 版本（蔡浩騰 攝）

不過現在的版本已經可以自行安裝 Android 的 APK，在泛用性上對比一般的 Android 旗艦當然仍有距離，但在近乎絕景之下可以做到此水平已經算十分不俗。

Huawei P60 Pro 拍攝的主要賣點在於 4800 萬像素的主鏡、長焦鏡（蔡浩騰 攝）

在旗艦處理硬件之下，P60 Pro 的處理能力基本毋庸置疑，而大家對其的關注亦自然落在目前企及「世界第一」的拍攝性能之上。P60 Pro 的主鏡頭採用了 4800 萬像素 RYYB CMOS，搭配F1.4 - F4.0十段可變物理光圈、大光圈高透光鏡群，在一般拍攝下非常銳利、對焦速度非常爽快。

👇👇👇按圖放大看 P60 Pro 主鏡頭試相👇👇👇

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4800 萬像素 RYYB CMOS

而長焦鏡亦為 P60 Pro 的另一賣點，除了同樣有 4800 萬像素 RYYB CMOS，鏡組方面亦採用了華為首創的聚光鏡群，能夠匯聚更多光線，將長焦鏡的成像變得比從前更為銳利。

新加入的變焦控制介面以立體轉輪的方式顯示倍數，上手拍攝手感十分討好(蔡浩騰 攝)

👇👇👇按圖放大看 P60 Pro 變焦鏡頭試相👇👇👇

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同場加映：摺疊旗艦 Huawei Mate X3

展開後 Mate X3 的內屏幕皺摺非常不著跡，是對比市場上其他對手的另一大優勢。(蔡浩騰 攝)

在 Huawei P60 Pro 之外，華為在同日亦於香港推出摺機新一代 Huawei Mate X3，與上代一樣採用內摺式設計，內外屏皆支援 120Hz 更新率，外屏尺寸為 6.4"，而裡面的摺疊屏則為 7.85"。

從機背看 Mate X3，甚至難以察覺它是一部摺機蔡浩騰 攝）

據華為官方所講，Mate X3 是目前其中一部最纖巧的摺機，實機上手就發現此言非虛，摺疊起來的手感與重量都與一般的旗艦手機沒有太大分別，輪重量，其採用人造皮的版本更比 iPhone 14 Pro Max 更輕巧。

Huawei P60 Pro 的香港售價為？

HUAWEI P60 Pro 將有兩版本在香港上市：
8GB RAM + 256GB ROM 版本售價港幣 $7,988；
12GB RAM + 512GB ROM 版本售價港幣 $8,988。
詳細試玩可見此文

Huawei Mate X3 的香港售價為？

HUAWEI Mate X3 由即日起於零售商發售，備有羽砂黑及青山黛兩款配色，建議零售價為港幣 $15,988。詳細可見此文

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