Huawei P60 Pro 香港上市｜由於幾年前的美國制裁，令華為失去 Android 系統及 5G 支援，但仍無礙他們每年推出旗艦機，稍早前發布的 Huawei P60 Pro 更延續系列的「拍攝神器」定位，在剛出爐的 DxOMark 評測當中獲得 156 分，成功擠下其他手機登頂。



Huawei P60 Pro 香港上市（蔡浩騰 攝）

而香港人要試這部新一代的拍攝旗艦手機亦不需要等得太久，因為由即日起，Huawei P60 Pro 就正式在香港發售，《香港01》科技玩物記者早前亦進行了短暫試玩，以下為大家帶來一點試用後感。

Huawei P60 Pro 上手、白色貝殼紋夠特別

Huawei P60 Pro 上手、白色貝殼紋夠特別（蔡浩騰 攝）

華為手機向來都走精品路線，在香港上市的 P60 Pro 起步價為＄7,988，外型當然不會失禮，機面採用的是四邊曲面、而且標榜比一般玻璃強 10 倍的昆侖玻璃，加上修圓的金屬邊框及曲面機背，整部手機上手後感覺相當圓潤、貼服。

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「洛可可白」背板圖案自然生成｜部部不同獨一無二



今次在香港推出的 P60 Pro 有黑、白兩色選擇，其中白色版本命名為「洛可可白」，特別在於採用「凝光貝母工藝」技術製成，將天然礦物珠粉融入手工製作，實現像天然貝母一般的自然紋理，使每一部洛可可白 P60 Pro 皆為獨一無二。

每一部洛可可白 P60 Pro 的機背紋理皆為獨一無二（蔡浩騰 攝）

Huawei P60 Pro 拍攝速試

Huawei P60 Pro 內置的處理器為上年度旗艦晶片、Qualcomm S8+ Gen1 的 4G 版本，而因為繼續未能使用 Google Android，內置的作業系統依然是華為自家製的 HarmonyOS。

Huawei P60 Pro 內置的處理晶為 Qualcomm S8+ Gen1 的 4G 版本（蔡浩騰 攝）

不過現在的版本已經可以自行安裝 Android 的 APK，在泛用性上對比一般的 Android 旗艦當然仍有距離，但在近乎絕景之下可以做到此水平已經算十分不俗。

Huawei P60 Pro 拍攝的主要賣點在於 4800 萬像素的主鏡、長焦鏡（蔡浩騰 攝）

在旗艦處理硬件之下，P60 Pro 的處理能力基本毋庸置疑，而大家對其的關注亦自然落在目前企及「世界第一」的拍攝性能之上。P60 Pro 的主鏡頭採用了 4800 萬像素 RYYB CMOS，搭配F1.4 - F4.0十段可變物理光圈、大光圈高透光鏡群，在一般拍攝下非常銳利、對焦速度非常爽快。

👇👇👇按圖放大看 P60 Pro 主鏡頭試相👇👇👇

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4800 萬像素 RYYB CMOS

而長焦鏡亦為 P60 Pro 的另一賣點，除了同樣有 4800 萬像素 RYYB CMOS，鏡組方面亦採用了華為首創的聚光鏡群，能夠匯聚更多光線，將長焦鏡的成像變得比從前更為銳利。

新加入的變焦控制介面以立體轉輪的方式顯示倍數，上手拍攝手感十分討好(蔡浩騰 攝)

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同場加映：摺疊旗艦 Huawei Mate X3

展開後 Mate X3 的內屏幕皺摺非常不著跡，是對比市場上其他對手的另一大優勢。(蔡浩騰 攝)

在 Huawei P60 Pro 之外，華為在同日亦於香港推出摺機新一代 Huawei Mate X3，與上代一樣採用內摺式設計，內外屏皆支援 120Hz 更新率，外屏尺寸為 6.4"，而裡面的摺疊屏則為 7.85"。

從機背看 Mate X3，甚至難以察覺它是一部摺機蔡浩騰 攝）

據華為官方所講，Mate X3 是目前其中一部最纖巧的摺機，實機上手就發現此言非虛，摺疊起來的手感與重量都與一般的旗艦手機沒有太大分別，輪重量，其採用人造皮的版本更比 iPhone 14 Pro Max 更輕巧。