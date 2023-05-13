Netflix《相撲聖域》G-Cup 女配角 寺本莉緒｜Netflix的確是韓國惡晒，但偶然都有一兩部值得一看的日劇，好像以日本國技相撲運動為主題的日劇《相撲聖域》，但原來這部日劇不單只可以睇大隻佬相僕手的「肥仔波」，還有位令人印像難忘的女配角，就是今次要介紹的水著女星寺本莉緒。



著真空裝Cos 過《鬼滅》戀柱

記者事前不知《相撲聖域》有甚麼演員參與，但就對劇中扮演陪酒女郎的寺本莉緒頗有印像，原來是因為近月《鬼滅之刃 刀匠村篇》播出，寺本一張Cosplay戀柱的性感舊照在fb 廣傳。

寺本莉緒著真空裝Cos 過《鬼滅》戀柱

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演Netflix日劇｜全球觀眾前曬人間兇器

《相撲聖域》主角小瀨清是個生於破碎家庭的不良少年，為了走出貧窮的死局，他投身加入相撲界，希望打出名堂賺大錢。故事以大膽手法透視日本人眼中極為神聖的相僕界不為人知的黑暗面，當中當然還有酒色財氣：而今年23歲的G Cup女星寺本莉緒，在劇中就扮演一位夜總會陪酒女郎「七海」，她的造型非常搶眼，無論在夜總會穿晚裝，還是白天去將約會時穿便服，都很強調胸部線條，非常吸睛。

日劇《相撲聖域》劇照

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漫畫雜誌選美出身｜出道寫真疑似露點

寺本莉緒2001年廣島縣廣島市，自小發夢都恨做model，2015年參加選美出道，2018年再於漫畫雜誌《週刊少年Magazine》舉辦的「Miss Magazine」得亞冠，自此就接很多動畫job。18歲推出第一本實真集，在一條於海灘活潑跳動的花絮片中，寺本的比堅尼移位疑似露點，雖然影片已刪，但熱心人已做成GIF圖任人share……成為寺本莉緒一大黑歷史。

寺本莉緒雖然上圍驚人，然而只得151cm高，在水著拍攝以外沒甚出路，好在終於在21年爭取到機會，參與白石聖主演、BANDAI推廣美少女模型的日劇《Girl Gun Lady》，造型怪異浪費她一身本錢，但總算可以拍電視劇，今次更拍到Netflix劇，又不用再封胸，作業全球播放，只要有一兩場令難忘的精彩演出，寺本很可能像《全裸監督》的森田 望智般一砲而紅。