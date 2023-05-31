任天堂祭出DMCA法規　Dolphin模擬器慘遭Steam下架並無限期擱置

在收到任天堂的《數字千年版權法》（DMCA）移除通知後，Valve已將Dolphin從Steam上除名。3月下旬，Dolphin的開發者表示，一個可以運行大多數GameCube和Wii遊戲的開源模擬器，說他們計劃在今年晚些時候把這個免費的應用程式帶到Valve的店面。在PC Gamer看到的5月26日法律通知中，任天堂的法律團隊要求Valve從Steam上刪除Dolphin，聲稱該模擬器侵犯了該公司的知識產權。



該文件指出：「因為Dolphin模擬器侵犯了任天堂的知識產權，包括但不限於《數字千年版權法》（DMCA）的反規避和反販運條款（17 U.S.C. § 1201）下的權利，我們向你們提供這份通知，你們有義務從Steam商店中刪除Dolphin模擬器的產品。」

▼▼▼Dolphin模擬器慘遭下架▼▼▼

+ 9

收到通知後，Dolphin團隊有兩個選擇，才能繼續前進。它可以向Valve提出反訴，辯稱模擬器並不像任天堂所說的那樣違反了DMCA，或者它可以選擇遵守刪除通知。如果該團隊提交反對通知，任天堂將有兩週的時間來決定是否提出訴訟。

正如PC Gamer所指出的，目前還不清楚任天堂是否真的打算對Dolphin採取法律行動。然而，如果案件進入法庭，它可能會對模擬器產生深遠的影響。目前，Dolphin團隊說它正在決定下一步該怎麼做。

Dolphin模擬器的官網表示：「我們不得不宣布，Dolphin在Steam上的發布被無限期推遲，這是非常令人失望的。我們接到Valve的通知，任天堂以DMCA為由對Dolphin的Steam版本發出了停止令，並要求將Dolphin從Steam上的下載頁面刪除，直到事情得到解決。我們目前正在研究最佳的選擇，在不久的將來會有更深入的回應」。

延伸閱讀：Steam Deck硬件設計優秀 軟件完全開放 但注定是個小眾產品？

+ 34

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】