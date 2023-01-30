多款遊戲大作加入Xbox Game Pass會員服務　Sony快要斷氣了嗎？

在主機遊戲領域，過去一年裡被索尼（Sony）頻繁吊打的微軟（Microsoft），似乎在2023開年迎來了翻身機會。



從1月份到3月份，數款大作將加入微軟XGP（Xbox Game Pass）會員服務。首先就是最近加入的《P3P》與《P4G》，作為日式RPG的經典系列，《女神異聞錄》可謂是頗受玩家喜愛的作品，《P3P》與《P4G》雖然是老作品，但二者登錄XGP，意味著《女神異聞錄》系列最近三款正統作品全部加入微軟陣營，不再是Sony PS平台獨佔。

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在玩家還沒有消化這兩款經典大作的時候，最近Xbox Game Pass又迎來了《魔物獵人：崛起》（Monster Hunter Rise），這款作品的可玩性極高，上手難度也更低，春節期間完全可以作為主力遊戲來攻略，這算是微軟XGP為玩家賀新春了。

另外在3月份，XGP還將首發「三國版仁王」的《臥龍：蒼天隕落》，首發加入XGP可以說是徹底讓PS平台用戶沒有了購買慾。

此外，微軟XGP還將在一季度加入數款經典遊戲作品。而縱觀Sony這邊，一季度比微軟這邊就差點意思了。這也讓不少玩家又搬出了「Sony斷氣」梗來調侃。

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