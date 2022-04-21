日市調公司公開Steam在各國市場規模　中國居首第二位才是這大國

根據日本研究機構Game Age Research Institute數據顯示，知名遊戲平台STEAM的今年可以說賺的盆滿缽滿。



其中全球貢獻最大的市場就是中國，年收入高達13272億日元，折合人民幣接近660億元（港幣809億），約等於每天從中國賺走2億元。

遊戲平台STEAM可以說是賺到盆滿缽滿，點擊圖片看各國作出的貢獻。

+ 7

而更讓人驚訝的是，這個機構還統計了其他區域的收入情況，其中日本約為440億日元（約合21.88億元人民幣）、加拿大約450億日元（約合22.38億元人民幣）、美國約為4232億日元（約合210.43億元人民幣）、印尼約為602億日元、德國約為564億日元、英國約為562億日元、印度約為498億日元、韓國約為391億日元。

這幾個國家加起來的總和才接近中國營收的60%，這樣的數據着實讓人覺得很驚訝。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】