遊戲平台Steam將中港台區分引內地網友內訌　台網民反幫忙檢舉？

近期在中國內地，除了疫情遊戲界也很不平靜。《動物森友會》被迫從內地網路平台下架事件，《劍網3》干涉言論自由事件，近期還有《碧藍幻想》檢舉內鬥事件，幾乎無處不被「小粉紅」進攻，苦的只有熱愛遊戲的玩家們。近日世界最大的遊戲平台Steam又被指將台港與中國區域分開表列，讓愛國話題再度喧囂塵上，然而這次劇情很不一樣。

早在4月4日，中國發起全國哀掉，相關娛樂產業都停止營業，遊戲業也跟進紛紛停服。但卻有小粉紅帶風向，認為Steam不同步停服致意。許多炮口向內的內地網友都將矛頭指向這位擁有百萬追蹤，名為「互联网那个迪摘」的微博博主，據了解，該帳號過去就有造謠嫌疑紀錄，當日他發文，不僅把Steam當作了「一款遊戲」並附上活躍人數，譴責還在玩遊戲的人。結果引來一群不明就裡的小粉紅跟著起鬨，四處轉貼征討，卻踢到了鐵板，遭到許多內地玩家砲轟止血。表面上是為了解釋誤會，實際上更怕以後上不了（或更難上）Steam了。

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雖然事件似乎暫時落幕，但就在前幾天在內地知名彈幕平台BiliBili相關話題再度死灰復燃，有人以「Steam官网使用了未包含藏南地区及台湾省的错误中国地图」為題，再度帶起愛國情操，引起許多網友支持，高喊「國家面前無遊戲」、「反正不差Steam一個遊戲平台」。

影片中指出的是Steam的「下載統計流量圖」，將中國、香港與台灣分開計算，而所謂的藏南地區則是中印交界的領土爭議區域，甚至也有人砲轟Steam將台灣分為國家。但嚴格來說，個人檔案的地區選項是將國家與地區放在一起，正如一些歐美國家的海外領土也被額外劃分一樣。不過Steam的確也是少數會放上中華民國國旗的平台。

▼▼相關圖輯：即睇早前泰國網民發動memes攻擊▼▼

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內地因為嚴格的審查制度，遊戲都需要通過國家認可的審批規定，拿到正式版號才能在國內發行。也即便是任因此天堂這樣的大廠都須透過騰訊發行特別版本的Switch「國行機」，遊戲不僅少，且多數無法跟其他版本連線或者有刪減內容。Steam去年也與內地合作夥伴「完美世界」風光發表了中國版Steam「蒸汽平台」，內容也有上述問題。一些中國獨立遊戲開發者甚至擔心，未來蒸氣平台會取代原版，嚴格審核下更導致發行困難，更不用說無法瀏覽富有生命力，擁有上萬款遊戲的原版Steam。

也因此內地玩家的擔心不難想像。加上這個四月一連串的舉發事件，讓他們深怕Steam也被內地當局盯上。有趣的是，由於過去台灣網友不勝其擾，這次就有人發起反檢舉，反過來幫助小粉紅們實現黨的意志。讓默默低調的真正玩家紛紛叫苦。

姑且撇開政治情勢問題，在此之前，不論是大量外掛或負評轟炸就讓許多人對內地玩家有著不良印象，也難怪台灣玩家不只隔山觀虎鬥，還直接燒柴添火。即便內地玩家苦苦呼籲讓「遊戲歸遊戲，政治歸政治」，但相信只要一天不去正視問題，政治永遠會影響遊戲。

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