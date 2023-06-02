免費 AI 平台 TinyWow｜OpenAI 旗下的 ChatGPT 爆紅，不少人都嘗試用它為自己工作，但要令一個單純以文字對答的人工智能可以做到心目中的結果，需要精通不同的「咒語」，而作為香港用家，使用 ChatGPT 甚至需要設定 VPN。



想更無痛、免學習地使用 AI 工具為自己效勞？近日就有一個新的人工智能工具平台 TinyWow 上線，裡面共集合了過百種工具供用戶使用，最重要是免費、免安裝、免VPN，連註冊帳戶的功夫都省略。

TinyWow 人工智能工具平台

今次介紹的 TinyWow 堪稱網上工具的「攞你命3000」，內裡包含了 5 大種類的常用工具，包括 PDF、圖像處理、影片處理、文章寫作、檔案處理等等，依用戶的需要分成過 100 種工具選擇，其中有不少都加入了人工智能，最為實用的在於文章寫作的工具。

TinyWow 標榜免費、免安裝、免VPN，只要輸入網址就可以即時開始使用（圖 TinyWow）

TinyWow 最大的優點在於完全免費，但亦因此而有若干限制存在，例如此網站的預設語言主要為英文，如果需要輸出中文內容的話，需要用戶在輸入指令時多打一句「要以繁體中文寫作」之類的字句。

如果需要 TinyWow 輸出中文內容的話，需要用戶在輸入指令時多打一句「要以繁體中文寫作」之類的字句。

同一時間在運算中文時，它的速度亦會較慢，故如果想獲得更快的結果，除了以英文內容為主，亦可以在 TinyWow 的工具輸出英文內容之後再將文字交予其他翻譯工具翻成中文。

TinyWow 5 大好用智能工具推介

誠如上文提到，TinyWow 平台上有過百款工具可以使用，坦白說其中有一些並不那麼智能（例如圖片裁切、黏貼等等），故記者就試用了一段時間，並推介當中 5 個對打工仔日常非常實用的工具，供各位參考一下。以下附上英文功能名稱，供各位在 TinyWow 的首頁快速搜尋👇👇👇

【1】長文／論文自動編寫 Essay Writer／Paragraph Writer

TinyWow 長文／論文自動編寫 Essay Writer／Paragraph Writer（圖 TinyWow）

只需要輸入題目，TinyWow 就會自動編寫一完整文章，而且還可以指定他的「教育程度」，令輸出的文章出現難度深淺的差異。

【2】文章大綱編寫 Blog Outline Generator

TinyWow 文章大綱編寫 Blog Outline Generator（圖 TinyWow）

在寫文章時不知道內容如何編排？只需要輸入需要的文章標題，就會自動列出文章的大綱，各位按大綱填充內容就能獲得一篇內容充實又有條理的文章了。

【3】內容改寫 Sentence Rewriter

TinyWow 內容改寫 Sentence Rewriter（圖 TinyWow）

手上有一段文字，但覺得太過單調，想要更豐富的結構及內容？將之輸入到 TinyWow 的 Sentence Rewriter 當中，就可以得出幾個不同的變化選項，對於激發靈感有相當助益。

【4】英文文法改正 Grammar Fixer

TinyWow 英文文法改正 Grammar Fixer（圖 TinyWow）

在工作上經常要以英文溝通又不想因文法錯誤失禮？可以試試將草擬的內容輸入到 TinyWow 的 Grammar Fixer 當中，幾分鐘就可以輸出一篇零文法錯誤的英文內容。

【5】PDF 轉文字 PDF to Word

TinyWow PDF 轉文字 PDF to Word（圖 TinyWow）

如果有需要從 PDF 中提取文字，TinyWow 亦有工具可以幫到忙，只需要上載 PDF 到網站，就可以將 PDF 轉換做 Word .doc 文件，或是單純提取純文字亦可，相當方便。