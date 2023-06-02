TinyWow免費AI平台｜免VPN過百款多媒體工具、寫作方便過ChatGPT

撰文：蔡浩騰
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免費 AI 平台 TinyWow｜OpenAI 旗下的 ChatGPT 爆紅，不少人都嘗試用它為自己工作，但要令一個單純以文字對答的人工智能可以做到心目中的結果，需要精通不同的「咒語」，而作為香港用家，使用 ChatGPT 甚至需要設定 VPN。

想更無痛、免學習地使用 AI 工具為自己效勞？近日就有一個新的人工智能工具平台 TinyWow 上線，裡面共集合了過百種工具供用戶使用，最重要是免費、免安裝、免VPN，連註冊帳戶的功夫都省略。

TinyWow 人工智能工具平台

今次介紹的 TinyWow 堪稱網上工具的「攞你命3000」，內裡包含了 5 大種類的常用工具，包括 PDF、圖像處理、影片處理、文章寫作、檔案處理等等，依用戶的需要分成過 100 種工具選擇，其中有不少都加入了人工智能，最為實用的在於文章寫作的工具。

TinyWow 標榜免費、免安裝、免VPN，只要輸入網址就可以即時開始使用（圖 TinyWow）
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TinyWow 最大的優點在於完全免費，但亦因此而有若干限制存在，例如此網站的預設語言主要為英文，如果需要輸出中文內容的話，需要用戶在輸入指令時多打一句「要以繁體中文寫作」之類的字句。

如果需要 TinyWow 輸出中文內容的話，需要用戶在輸入指令時多打一句「要以繁體中文寫作」之類的字句。

同一時間在運算中文時，它的速度亦會較慢，故如果想獲得更快的結果，除了以英文內容為主，亦可以在 TinyWow 的工具輸出英文內容之後再將文字交予其他翻譯工具翻成中文。

TinyWow 5 大好用智能工具推介

誠如上文提到，TinyWow 平台上有過百款工具可以使用，坦白說其中有一些並不那麼智能（例如圖片裁切、黏貼等等），故記者就試用了一段時間，並推介當中 5 個對打工仔日常非常實用的工具，供各位參考一下。以下附上英文功能名稱，供各位在 TinyWow 的首頁快速搜尋👇👇👇

【1】長文／論文自動編寫 Essay Writer／Paragraph Writer

TinyWow 長文／論文自動編寫 Essay Writer／Paragraph Writer（圖 TinyWow）

只需要輸入題目，TinyWow 就會自動編寫一完整文章，而且還可以指定他的「教育程度」，令輸出的文章出現難度深淺的差異。

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【2】文章大綱編寫 Blog Outline Generator

TinyWow 文章大綱編寫 Blog Outline Generator（圖 TinyWow）

在寫文章時不知道內容如何編排？只需要輸入需要的文章標題，就會自動列出文章的大綱，各位按大綱填充內容就能獲得一篇內容充實又有條理的文章了。

【3】內容改寫 Sentence Rewriter

TinyWow 內容改寫 Sentence Rewriter（圖 TinyWow）

手上有一段文字，但覺得太過單調，想要更豐富的結構及內容？將之輸入到 TinyWow 的 Sentence Rewriter 當中，就可以得出幾個不同的變化選項，對於激發靈感有相當助益。

【4】英文文法改正 Grammar Fixer

TinyWow 英文文法改正 Grammar Fixer（圖 TinyWow）

在工作上經常要以英文溝通又不想因文法錯誤失禮？可以試試將草擬的內容輸入到 TinyWow 的 Grammar Fixer 當中，幾分鐘就可以輸出一篇零文法錯誤的英文內容。

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【5】PDF 轉文字 PDF to Word

TinyWow PDF 轉文字 PDF to Word（圖 TinyWow）

如果有需要從 PDF 中提取文字，TinyWow 亦有工具可以幫到忙，只需要上載 PDF 到網站，就可以將 PDF 轉換做 Word .doc 文件，或是單純提取純文字亦可，相當方便。

TinyWow 工具平台有何優點？

TinyWow 在免費、免安裝、免登入、免 VPN 的基礎上帶來過百款生產力工具，詳情可見此文

TinyWow 的工具可以在哪些範疇幫助我工作？

TinyWow 的工具包括 PDF、圖像處理、影片處理、文章寫作、檔案處理等 5 大種，從文章寫作到圖片及影片都有工具處理，用戶可以按需要進行搜尋，詳情可見此文

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